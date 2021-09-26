В 2022-м году мир узрит падение на Землю Луны.

Накануне сентября 2021-го года светлые умы NASA по давно устоявшейся традиции предсказали странам и народам проход мимо Земли трех здоровенных астероидов, размер которых колебался от 50 до 300 метров. Все это должно пройти мимо нас на дистанции до пяти расстояний до Луны, поэтому события массового вымирания планете не светило. Однако, наступил сентябрь и события пошли как-то по непредвиденному NASA варианту.

Так сегодня, как сообщает watchers.new со ссылкой на просветленных адептов, мимо Земли пройдет астероид 2021 RR5. Размер его колеблется от пяти метров до пятнадцати, а дистанция прохода составит 0,20 LD:

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Космической катастрофой падение этого камня нам не грозит, но странно: астероид довольно большой, но астрономы увидели его только 8-го сентября.

А вчера мимо Земли пролетел астероид 2021 RG6. Размер его тоже был около 10 метров, дистанция пролета 0,22 LD, но опять его узрели не в августе, а только 10-го сентября, то есть за сутки до события.

Наконец, был еще такой астероид как 2021 RS2. Он пролетел мимо на смешном расстоянии – 0,06 LD или 22 440 км от центра нашей планеты в 07:28 UTC 8 сентября 2021 года. Если принять во внимание радиус Земли порядка 6 000 километров, до дистанция до камня была даже не смешная, а очень смешная. Тем не менее NASA обнаружило объект только в момент пролета.

Таким образом первое, что обращает на себя внимание – это 86 астероидов, пролетевших ближе лунного расстояния с начала 2021-го года. Опережение 2020-го, сложившееся уже в январе, сохраняется. Так, за весь 2020-й год, который был гораздо богаче на астероиды, чем 2019-й, на дистанции менее LD прошло 107 астероидов, что составляет в среднем 9 астероидов в месяц. А сейчас среднее количество таких астероидов в месяц одиннадцать, то есть рост плотности камней налицо.

Второй интересный момент – это позднее предупреждение NASA о том, что к нам нечто летит. За 10 дней светлые адепты прозевали три камня, что наводит на мысль о блокировке вообще всей информации о таких объектах. Её дают странам и народам выборочно -только когда уже становится точно известно, что на голову ничего никому не упадет. А до этого момента в NASA просто молча наблюдают за каким-то загадочным каменным облаком, из которого к планете летят сюрпризы. И, насколько можно верить сенситивам – сюрпризы будут еще, они будут скоро и их будет много.

МАЙК АЛЛЕН сегодня сообщает: Впервые я увидел этот сон лет 25 назад. Сейчас мне 46 и я снова его увидел, понимая, что показанное мне тогда сейчас как раз и разыгрывается.

Во сне Бог поднял меня в воздух, чтобы показать мне всё как бы с высоты птичьего полета. Я видел, как по всей Земле поднималась пыль, клубы которой были похожи на облака саранчи, все сметающие на своем пути. Воздух был затемнен и с поднятием пыли он стал приходить в движение, превращаясь в стремительный ветер. Пылевой ураган словно медленно растворял и съедал объекты, как это показывают сейчас в фантастических фильмах.

Когда это началось, окружающие сначала не обращали большого внимания, но потом все резко встревожились и побежали к многоэтажному зданию грязевого цвета. Люди прятались, набиваясь в здание в панике и там внутри даже некуда было ступить. Но это была ловушка.

Ветер снаружи свирепо дул, рассыпая пыль и песок слой за слоем. Бог показал мне длинную линейку новой тяжелой землеройной техники, такой как скреперы Caterpillar. Они стояли с включенными двигателями и были готовы к работе. Но пыль атаковала эти огромные машины, пока они не были разрушены. А потом пыль начала сыпаться с верхних этажей здания, в котором мы прятались и здание в конце-концов рухнуло….

Сам Майкл считает, что сон нужно толковать как-то метафорически, но такого род видений про города, похороненные в песке в последнее время было как-то подозрительно много (подробно мы рассказывали об этом в материале Приближается время, когда многие города утонут в песке).

А еще люди стали часто видеть во сне или какую-то огромных размеров кровавую Луну, или вообще Луну, которая падает на Землю:

Не очень хорошо помню о содержании всего сновидения, но на протяжении всего сна там что-то странное было с Луной. В конце концов, ближе к концу сна Луна начала приближаться к Земле. Когда она приблизилась, ускорилось вращение Земли и мир затрясся. А потом, видимо, Луна врезалась в противоположную сторону планеты и сон закончился. Но самое удивительное, что ПОСЛЕ этого сна, то есть сегодня, я вдруг наткнулся на этот трейлер:

Ответ в том же топике: Да, чувак, пару лет назад мне приснился похожий сон. Я стоял снаружи, на каком-то непонятном крыльце и держался там за перила. Я смотрел на Луну, которая вдруг приобрела ярко-золотой металлический цвет и начала двигаться по странной петле в виде восьмерки. Сразу же сила тяжести пошла наперекосяк, подул страшный ветер и мне пришлось ухватиться за перила, чтобы меня не утянуло в воздух. Чувак, ты не поверишь, но это были перила дома, в который я потом переехал и где я сейчас живу.

Сны с похожим содержанием видели очень, очень многие люди, в том числе, как выяснилось как-то на форуме, многие наши читатели. Не всегда Луна врезалась в Землю, не всегда Луна была Луной, но в общих чертах люди часто видят во сне какую-то похожую на Луну планету (с тем же рельефом, но другого цвета), которая подошла к Земле страшно близко и выглядела, как восход Юпитера с его ближайшего спутника. Эта “луна” очень быстро вращалась – вращение было заметно глазу. Ускорилось и вращение Земли.

Не знаем, что за небесное тело видели и продолжают видеть многие люди. Не знаем, почему люди видят города, засыпаемые песком. Не знаем, откуда на Землю прилетают эти горы метеоритов. Не знаем, почему мечутся инопланетяне, почему мировые правительства затеяли всю эту свою эпическую вакцинацию. Тем не менее, всё указывает на то, что некая космическая катастрофа грядет, что к Земле нечто приближается, так что следим за развитием событий.

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