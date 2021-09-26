Чилийцы радуются цветению страшной пустыни, но для плясок нет поводов в перспективе.

Hoy estuve visitando el desierto florido en el sector travesía, a pocos kilómetros de Copiapó. Siempre es maravilloso verlo. pic.twitter.com/12WfMr1wxd— Jessica Acuña Neira (@JessicaAcuna) September 5, 2021

Algunos registros del #Desiertoflorido2021 🌼🌻🌺

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📷 David Pastén #DesiertodeAtacama pic.twitter.com/XvcWNpA6D7 — Arte Norte (@Artenorte) September 11, 2021

Явление цветения пустыни, известное в Чили как «desierto florido», происходит между сентябрем и ноябрем в годы, когда выпадает необычно много осадков. Последнее крупное событие произошло в 2015 году.

Цветение пустыни уже началось, но, по словам официальных лиц, достигнет максимума в начале октября 2021 года. В этом году явление, которое происходит только раз в 6-7 лет, может стать грандиозным.

Кроме того, что цветение пустыни явление редкое и очень красивое, оно еще и явление очень наглядное, показывающее, насколько тонкая грань отделяет райские кущи от марсианского ландшафта. Как только с неба перестанет капать водичка – так и “Ну здравствуй, Марс!”. Как можно видеть по тому, что происходит в мире, как говорят пророчества про “закрытие источников вод” – до Марса осталось не сильно долго. Однако, несколько раньше случится немного другое.

Причиной существования в Чили пустыни Атакама (отмечена красным на рисунке выше) является так называемое Перуанское течение, оно же течение Гумбольдта:

Течение Гумбольдта холодное. Оно начинается где-то у берегов Антарктиды, расположено у поверхности Океана, охлаждает влажный воздух и не дает ему подниматься высоко в горы. В результате Океан из пустыни Атакама в пределах видимости, по идее там должна быть Индонезия, но из-за течения там Марс.

И вот теперь, если осадки все-таки поднялись и выпали на пустыню – значит что-то не так с течением. Оно стало или более теплое, или отвернуло, или ушло глубже. Но перуанское течение существует не само по себе, оно является частью Антарктического циркумполярного течения, от которого ответвляются и Фолклендское течение и Западно-Австралийское течение. Фолькленды от нас, к большому счастью, очень далеко, но Западно-Австралийское течение принимает активное участие в создании диполя Индийского океана, который дарит Европе такое чудо, как “бабье лето”:

Таким образом, раз начало чудить Перуанское течение, чудеса попрут по цепочке и их ощутят даже в Финляндии. А потом придут новости из Антарктиды, что там что-то сильно быстро тает и скоро затопит Италию и Флориду, так что следим за развитием событий.

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