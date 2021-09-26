Под Канарами может проснуться супервулкан, который уничтожит жизнь на Земле.

25 сентября 2021-го года исполняется почти неделя с момента начала извержения на испанском острове Ла Пальма. День извержения официалы не предсказали, с местом извержения тоже ошиблись, а лава, по их прогнозам, должна была начать стекать в море еще позавчера, но всё никак. И тем не менее, все слушают сейчас, что говорят эти люди.

Большое, хотя и не очень дружное сообщество диванных экспертов предсказало начало извержения с точностью до часов . Правильно был предсказан и ход извержения, на который теперь кивают официалы и даже издали тревожное предупреждение, ограничив зону, где они ждут взрыв:

В этом районе, приблизительно по линии, которая делит треугольник напополам, и проходит новый разлом под островом. Судя по динамике извержения, существующих вентиляционных отверстий магме недостаточно, поэтому дальше извержение скорее всего пойдет по классическому стромболианскому типу и бахнет как-то так, только гораздо сильнее:

La Palma pic.twitter.com/2WklMGPPAT— La Palma Corrupción (@PalmaCorrupcion) September 25, 2021

Критическим временем, как многие думают, является время приливов, когда вода натекает в многочисленные подземные пещеры острова и при соприкосновении с лавой породит подземный паровой взрыв. На ночь, как на время взрыва, указывают и сообщения сенситивов. Поэтому ночью жители островка ждут бада-бум, а днем работают не покладая рук, расчищая выпавший за ночь слой пепла:

Un equipo de la empresa Vicalac se encuentra en la zona evacuada en La Palma limpiando ceniza y arena de los techos.



Víctor, uno de ellos, atiende a @javiro_ser: «Todo está hecho un destrozo, no se sabe cuánto va a durar, hay problemas por todos lados». pic.twitter.com/CRfSog9qjA— Cadena SER (@La_SER) September 25, 2021

Поскольку предсказать, что теперь будет дальше не могут ни официалы, ни даже самые прославленные диванные теоретики, основное внимание публика уделяет сейчас прогнозам сенситивов. В частности, вчера в дискуссии всплыл дяденька, который еще в 2012-м ванговал землетрясение на Канарах, которое произойдет в последних числах августа непонятно какого года:

Место падения скалы в море, как написано в Откровении, он не назвал, сказал только, что в видении его перенесли на острова в момент оползня и сказали ему, что это Канары. А дальше было уже видение цунами в США, которое, судя по глубине захода на сушу достигнет высоты 50 метров, как минимум.

Подобных видений у американцев было много, частности господин WILLIAM FREDERICK, он же The End Times Forecaster пережил таких видений целую серию. И если все их перечитать, то там есть несколько подробностей, по которым можно ванговать время.

Я и моя жена плыли в воде, волны были немного грубыми, но не такими уж плохими, а потом я внезапно увидел огромную волну цунами. Я сказал своей жене, когда я ее обнимал, что-то вроде «Мы скоро будем на небесах» или «похоже, нам пора отправиться на небеса».

Затем, когда я наблюдал, как волна становилась все выше и выше и собиралась обрушиться на нас, она чудесным образом рассеялась в ничто – словно испарилась в тумане. Я посмотрел на берег, и мне показалось, что она не рассеялась, а упала на землю. После цунами я оказался в магазине, и цены на продукты выросли – две курицы стоили 58 долларов.

Полагаем, что после цунами высотой 50 метров магазины в Нью-Джерси работать не будут, поэтому две курицы за 58 долларов – это время, когда цунами придет. Сейчас за эти деньги продается упаковка хороших ребрышек, но куры до этой суммы не доросли, хотя все к тому идет. Поэтому, наверное, как только цена на птицу в супермаркетах Восточного побережья достигнет этих зловещих цифр – так оно и бабахнет. Но причиной цунами будет, весьма вероятно, не Ла Пальма. Сенситив ANNO DOMINI напоминает сегодня свое пророческое видение аж из 2011-го года:

В видении во сне Святой Дух показал мне людей по всему миру, очень обеспокоенных НЕВЕРОЯТНЫМ ВЗРЫВОМ СУПЕРВУЛКАНА. Они назвали вулкан EL DIABLO (Дьявол) и приготовились к худшему. Многие не понимали, как мир может выдерживать такой густой ядовитый дым и газы в воздухе так долго. В некоторых местах недалеко от вулкана люди рассчитывали прожить всего несколько часов, а в других местах подальше – до четырех дней. ЭТО СУПЕРВУЛКАН НАХОДИТСЯ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ, под ОГНЕННЫМИ ГОРАМИ острова Лансароте на Канарских островах. Из-за того, что этот супервулкан расположен в море, люди также ЖДАЛИ ВЕЛИКОГО ЦУНАМИ, которое будет сопровождать извержение.

Ране мы уже честно сообщали нашим читателям, что геологией Канар интересовались мало и сейчас делаем много открытий чудных. В частности этот островок Лансалоте удивил нас до крайности:

На картинках показано, как местные люди выращивают на острове виноград, там какой-то особый сорт и растет он прямо на пепле, поскольку больше на острове, кроме пепла нет ничего и все напоминает лунный ландшафт:

Это очень необычно к таком замечательном климате, поскольку Этна через месяц после окончания извержения выглядит так:

Цветочки растут прямо на пепле и теплых еще камнях. В таком климате через 10 лет появится первая почва, через 100 лет будут расти кустарники, а через 1000 лет – тайга каких-нибудь кедров. Что будет через 4 000 лет мы не знаем, но официалы пишут, что последнее извержение на Лансалоте было 4 000 лет назад. Вы можете в такое поверить? Вот и мы тоже.

А местные этнографы пишут про остров еще более интересные вещи:

Свое название Лансароте получил от итальянского купца Ланселотто Малоцелло, который первым посетил его в 1312 году. Но изначально остров назывался Титерогакает, что на языке аборигенов означало «та, что горит».

В официальную хронологию про какой-то 1312-й годы мы не сильно верим, однако, старое название острова говорит о том, что горел он относительно недавно, а не 4 000 лет назад. А то, что на острове ничего не растет намекает на то, что под островом что-то горит и сейчас. Обстановка там какая-то нездоровая – из мантии идет какое-то излучение, может ядовитые газы или еще что-то, что убивает даже мох и траву. А раз это все идет, значит в мантии протекает какой-то процесс и остров как раз где-то над его эпицентром.

Так же остров находится почти что по середине между Ла Пальма и роем в Средиземном море:

Другими словами геология острова говорит о том, что эта ANNO DOMINI в чем-то права и под Канарами скорее всего спит какой-то супервулкан и если он проснется – этот Лансалоте не то чтобы рухнет, как сказано в Откровении, в море, а вообще улетит к Луне, так что следим за развитием событий.

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