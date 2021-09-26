На Землю стали прилетать астероиды с признаками интеллекта.

24 сентября 2021 года над Соединенными Штатами было замечено не менее 8 огненных шаров, при этом самая большая группа сообщений очевидцев – более 130 – была связана с событием, которое произошло в 23:41 UTC над Северной Каролиной.

Огненный шар стал видимым на высоте 77 км (48 миль) над океаном у городка Лежен, двигаясь на северо-восток со скоростью 51 500 км / ч (32 000 миль в час). Он распался на высоте 45 км (28 миль) над городом Морхед, пройдя 42 км (26 миль) через верхние слои атмосферы Земли.

Так же Американское метеорное общество (AMS) получило 21 отчет об огненных шарах над Алабамой, Северной Каролиной и Теннесси около 00:08 UTC, 15 сообщений о болиде над Айовой и Иллинойсом в 00:53 UTC и 19 сообщений о еще одном над Алабамой.