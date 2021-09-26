На Землю стали прилетать астероиды с признаками интеллекта.

24 сентября 2021 года над Соединенными Штатами было замечено не менее 8 огненных шаров, при этом самая большая группа сообщений очевидцев – более 130 – была связана с событием, которое произошло в 23:41 UTC над Северной Каролиной.
Огненный шар стал видимым на высоте 77 км (48 миль) над океаном у городка Лежен, двигаясь на северо-восток со скоростью 51 500 км / ч (32 000 миль в час). Он распался на высоте 45 км (28 миль) над городом Морхед, пройдя 42 км (26 миль) через верхние слои атмосферы Земли.
Так же Американское метеорное общество (AMS) получило 21 отчет об огненных шарах над Алабамой, Северной Каролиной и Теннесси около 00:08 UTC, 15 сообщений о болиде над Айовой и Иллинойсом в 00:53 UTC и 19 сообщений о еще одном над Алабамой.
Комментарий: Метеориты, болиды и другие странные штуки, падающие из космоса, в последнее время не сильно большая редкость, однако, 24 сентября денек выдался на редкость удачный:
Таким образом, в этот славный день метеориты не только упали на США в количестве восьми штук, но и обильно просыпались на Европу. Скорее всего не обидели они вниманием и другие континенты, но Американское метеорное общество их обычно не учитывает и включит в отчет Африку или Индию только если туда рухнет что-то диаметром метров под сто.
Очевидно, исключительно по этой же причине в отчет AMS не попал и метеорит, который сняли на днях какие-то крутые сноубордисты. В размерах болида не было ничего особенного, обычный такой метеоритик, но он почему-то активно проявлял признаки разумной жизни:
Такой же умный метеорит в количестве двух штук летал над Англией в августе:
В свете этих обстоятельств, то есть метеоритов, меняющих траекторию, а так же метеоритов, летающих по кругу и похожих на раскаленные металлические тарелки
можно думать, что на Америку упали не болиды, а что-то несколько другое. С другой стороны, как сообщают все те же watchers.news со ссылкой на NASA 17 сентября на дистанции 0.03 LD мимо Земли прошел астероид 2021 SP. Размер его был до 10 метров и пролетел он в 7 000 километрах от поверхности планеты, став 90-м астероидом за год, приблизившимся к нам на дистанцию, менее лунной. В прошлом рекордном году таких астероидов было 107, а сейчас только сентябрь, но их уже 90. Тенденция на рост очевидна.
Чем закончится эта тенденция и к чему все идет пока сказать сложно. Может на орбите идет какая-то космическая война, которая рано или поздно переместится в атмосферу или вообще на Землю. И в рамках этой войны конкурирующая фирма запускает по ферме астероиды, размеры и точность прицела которых с каждым прилетом нарастает. Или может астероиды прилетают к нам сами по себе, а зеленые человечки пытаются их отклонять – кто его знает. Однако, по по пророчествам многочисленных мистиков и сенситивов что-то большое должно упасть в Атлантическом океане, что случится в одну из зим, так что следим за развитием событий.