Какой видят свою родственную душу разные знаки Зодиака

Самый большой страх Овна это застрять в отношениях с тем, кто тянет его назад. Он готов оставаться одиноким до тех пор, пока не встретит того, кому хочется увлекательной жизни, кто ненавидит постоянно сидеть дома и кому чужды зависть и паранойя. Овнам нужен партнер, который любит путешествовать и жаждет попробовать что-то новое, чтобы жизнь вместе предполагала не сидение дома, а совместные путешествия.

Поддерживать отношения с Тельцом очень сложно, потому что он противится любым переменам и не доверяет новым людям. По иронии, Тельцам «нравится» иметь партнера, поскольку так они получают все то, что любят: объятия, постоянный дом, нежность и возможность быть рядом с любимым человеком без необходимости выходить из дома. Тельцы хотят отношений с человеком, в присутствии которого чувствуют себя в безопасности и могут открыться. Их родственная душа должна наполнять жизнь заботой и любовью.

Близнецы: тот, кто с кем можно работать в команде.

По своей натуре Близнецы – весьма любопытные и страстные создания. Они плохо запоминают скучные детали, за что постоянно слышат упреки. Им нужен тот, кто любит их такими, какие они есть, и будет дополнять их, а не злиться на отсутствие у них организационных навыков. Таким людям нужен партнер, с которым можно работать в команде.

Рак: тот, кто дарит ему свою безусловную любовь.

Любовь является движущей силой в жизни Рака. Это его мотивация во всем. Как правило, Раки постоянно дарят кому-то свою любовь и заставляют своих друзей и родных чувствовать себя особенными и нужными. Родственная душа Рака – это человек, который сможет предложить Раку такое же отношение. Если со своим партнером Рак может быть собой и открыто общаться с ним о своих чувствах, то это и будет для него настоящим счастьем.

Лев: тот, кто заставляет его почувствовать себя звездой.

Родственной душой Лев может назвать только человека, который восхищается им и заставляет его почувствовать себя особенным. Такой партнер является для него равным, но при этом он должен делать своему Льву комплименты и показывать ему свое внимание и уважение. Идеальным для Льва будет партнер, который радуется успехам и счастью других людей и является наименее завистливым из всех его знакомых.

Дева: тот, кто ценит ее навыки планирования.

Дев могут часто обвинять в том, что они не умеют веселиться, но им нравится быть такими, какие они есть. Девам нужен тот, кто будет одновременно и дополнять их, и ценить усердный труд, организованность и заботу, которыми они наполняют отношения. Развлечения в отношениях с ними возможны только благодаря Девам, ведь кто-то должен их планировать, платить за них и заботиться о том, чтобы дома горел свет, когда вы возвращаетесь с вечеринки.

Весы: тот, кто любит их друзей так же, как они сами.

Никто не любит своих друзей так, как Весы. Им нужен тот, кто не будет ревновать и кому нравится быть частью большой социальной группы. Родственная душа Весов это человек, который искренне любит заводить друзей и который способен поддерживать эту дружбу всю жизнь, а не только сосредоточен на отношениях со своим партнером. Он будет ходить на вечеринки, свадьбы и стремиться стать частью большой, жизнерадостной и заботливой группы людей.

Скорпион: тот, кто всегда на его стороне.

Скорпионы очень дерзкие и ненавидят выглядеть уязвимыми, что, впрочем, не совсем устраивает настоящих романтиков. Их родственная душа это человек, который ненавидит ссоры и который не станет играть по правилам Скорпионов. Он прямолинейный, честный и дарит Скорпиону чувство поддержки и безопасности, которые позволяют последнему открыться.

Стрелец: тот, кто заставляет его смеяться до колик в животе.

Качество ежедневной жизни Стрельца измеряется тем, сколько времени в день у него уходит на смех. Это жизнерадостные люди, искренне верящие в то, что жизнь должна быть веселой. Им нужен партнер, который будет просыпаться счастливым и видеть в каждом новом дне возможность повалять дурака и насладиться тем, что он просто жив.

Козерог: тот, кто разделяет его ценности.

У Козерогов очень высокие ожидания. Они хотят от жизни слишком многого, и для некоторых людей отношения с ними довольно утомительные. Их идеальный партнер хочет того же. Этот человек будет отличаться старомодными вкусами и убеждениями, амбициозностью в карьере и будет ценить свои отношения и семью превыше всего.

Водолей: тот, кто стимулирует работу его мозга.

Водолеи ценят знания и уникальность в стиле мышления. Они бы ни за что не смогли жить с человеком консервативных взглядов или с тем, кто принимает сказанное другими на веру. Путь к их сердцу лежит через приятную беседу. Они уважают свободных мыслителей, а создать семью им будет комфортнее всего с тем, кто умеет ставить под сомнение собственные мысли.

Рыбы: тот, кто вдохновляет их творить.

Ничто не заставляет Рыб чувствовать себя лучше, чем наличие музы, вдохновляющей их творить. Им нужен тот, кто сможет оставить их одних и дать им необходимую свободу, но при этом будет их любить и дарить им спокойствие своим присутствием. Настоящая родственная душа – это человек, который ценит истинную натуру Рыб и не просит их измениться, побуждая расти и развиваться в отношениях.

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