7 жестоких фактов об окружающем мире, которые нужно принять (или жизнь заставит)

Мир — неидеален, порой суров и жизнь не подстраивается под наши ожидания. Но когда мы принимаем его во всем его несовершенстве, жить становится гораздо проще…

Мы родились в семьях с разным достатком, с разными особенностями тела и характера. У кого-то родители алкоголики, у кого-то богатые люди. Кто-то толстый, кто-то низкий, кто-то не смог поступить в универ, потому что нет денег на жилье или репетиторов. Но знаете что? Всем плевать. Жизнь несправедлива. У всех разные стартовые условия. Либо мы их принимаем, либо страдаем.

Множество людей, которые приходили ко мне на консультации, боялись изменить что-то в жизни, потому что боялись ошибок и боли. К сожалению, ошибки неизбежны, а боль наш спутник до самой смерти. В древности во всех культурах существовали обычаи, которые готовили детей ко взрослой жизни, и почти все обряды включали себя неприятные болезненные ощущения. Зачем? Чтобы дети были готовы преодолевать.

Только пробуя и ошибаясь, мы учимся и развиваемся.

3. Жалость к себе не помогает

Кончились деньги, а надо лечить зубы? Набираете вес, и вас никто не любит? Обнять себя и плакать не поможет (точнее, поможет на часок), потому что мама и папа не придут и не решат за вас все проблемы. Никто их не решит, кроме вас.

Знаю немало мужчин, которые деградировали до амеб, погрузившись в бесконечную жалость к себе. Никому не пожалею такой жизни.

4. Зарабатывать деньги — это труд

Еще один классический пример — мужчины, погрязшие в долгах по кредиткам. Потом за них платят мамы, папы, родственники… а они продолжают брать новые. Потому что не хотят работать сами. Не хотят признаваться, что не могут.

Не хотят идти на работу, а мечтают о легких доходах в казино или на криптовалюте. Так не получится. Придется заработать самому своим трудом, и никак иначе.

5. Друзей нужно заслужить

Кто не мечтает о хороших друзьях, которые всегда поддержат и придут на помощь? Плохая новость заключается в том, что такие друзья на вес золота и не появятся у вас, если вы злой, ненавидящий людей человек, который не помогает другим и живет только ради себя.

У эгоцентричных людей нет друзей и поддержки. Потому что они сами делать этого не умеют.

6. Женщины любят тех, кто может

Заработать. Обыграть других. Быть умнее. Решить проблемы. Что-то изобрести. Помочь. Поддержать. Прийти мириться. Предложить то, что понравится всем.

Если мужчина ноет, оправдывается и постоянно ищет отговорки, чтобы страдать, жить бедно и плохо, то от такого отвернутся все.

7. Жизнь полна боли, а счастье надо заработать

Когда хочется отдохнуть, а не заниматься очередной сложной фигней в своей жизни – вспомните о том, что даже на свет мы появляемся через боль и страдания, а потом еще несколько лет ничего не умеет. Ребенок не рождается счастливым, он рождается через муки. А если его родители несчастны, то он будет страдать вдвойне.

Счастье нужно заработать, нужно трудиться и пахать, чтобы хотя бы на какое-то время почувствовать себя хорошо. И только принял эту истину, начинаешь ценить моменты, когда все по-настоящему прекрасно.

Автор: Павел Домрачев