История о школе и о том, почему с детьми нужно разговаривать душевно

Вот бы все учителя разговаривали «ДУ-ШЕВ-НО». Недаром ведь говорят, что любовь к предмету начинается с любви к учителю…

Родительское собрание начиналось как обычно: «следите, чтобы у девочек волосы были собраны в хвост», «скоро сдавать ЕГЭ», «наш лицей попал в ТОП-10, и мы должны соответствовать…»

Но тут неожиданным солнцем в пасмурный день появилась пожилая учительница математики. Учебник алгебры в ее руках был обернут в яркую рыжую собаку, а геометрия — в персикового кота.