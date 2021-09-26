История о школе и о том, почему с детьми нужно разговаривать душевно

Вот бы все учителя разговаривали «ДУ-ШЕВ-НО». Недаром ведь говорят, что любовь к предмету начинается с любви к учителю…
Родительское собрание начиналось как обычно: «следите, чтобы у девочек волосы были собраны в хвост», «скоро сдавать ЕГЭ», «наш лицей попал в ТОП-10, и мы должны соответствовать…»
Но тут неожиданным солнцем в пасмурный день появилась пожилая учительница математики. Учебник алгебры в ее руках был обернут в яркую рыжую собаку, а геометрия — в персикового кота.
— Дорогие родители, — сказала она. — Я очень хочу научить ваших детей математике, но без вашей помощи не обойтись. Дети должны приходить ко мне сытые, выспавшиеся и в хорошем настроении, иначе мне не с кем будет шагать в науку.
Родители перестали зевать.
— Вот, к примеру, Дмитрий Сергеевич, — продолжала эта чудесная женщина, — списал с интернета решение задачи, которую я не задавала. Я говорю ему: вы меня очень огорчили, лапочка. Неужели вы полагаете, что ваш учитель из Страны Лопухов? Будьте любезны, к следующему уроку сдать мне эту работу. Он сдал.
Я и вам хочу сказать. Если сегодня ребенок вас опечалил, не надо его за это прессовать. Иначе на следующий день он придет ко мне без настроения. Говорите с ним ДУ-ШЕВ-НО.
Папа Дмитрия Сергеевича робко спросил:
— Скажите, а слово «печально…» в тетради — это значит двойка?
— Печально, это значит печально. Но это только сегодня. Завтра все уже может быть радостно.
— Знаете, — сказала чья-то растроганная мама, — у моего сына двойка по геометрии, но он вас обожает.
Родители закивали, а я достала носовой платок.
Если бы все учителя были такие, я бы ходила на каждое собрание.
Завтра испеку для нее торт…
По материалам: everything.kz