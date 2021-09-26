Однажды люди задали Жизни вопрос: «Почему мы так плохо живем?»

Если вы задаетесь вопросом, почему живете как-то не так, как хотите, возможно, в этой притче найдете если не ответ, то подсказку…

Однажды люди задали Жизни один и тот же вопрос: «Почему я так живу?»

Первый человек спросил:

— Почему я так живу? Часто болею, неудачи постоянно сопровождают меня… Я — словно магнит для всяких неприятностей…

И Жизнь ответила ему:

— Потому что ты живешь НАЗЛО. Обижен на весь мир, попался в ловушки злопамятности и ненависти. А жить нужно НА РАДОСТЬ. Себе, окружающим, Богу. Вот тогда ты будешь счастлив.

***

Второй человек спросил у Жизни:

— Почему я так живу? В постоянной борьбе с кем-то или с чем-то… Все не так…

И Жизнь ответила ему:

— Потому что ты живешь ВОПРЕКИ. Вопреки всему и всем. Ты — словно не повзрослевший подросток, все еще бунтуешь, никак не можешь остановиться. Вот поэтому у тебя такая поперечная жизнь. А жить нужно БЛАГОДАРЯ. Вот тогда ты и станешь счастливым.

***

А третий человек спросил у Жизни:

— Почему я так живу? Постоянно завишу от мнения окружающих, не уверен в себе…

И Жизнь ответила ему:

— Ты живешь, чтобы тебе ЗАВИДОВАЛИ. А жить нужно так, чтобы ВДОХНОВЛЯЛИСЬ твоим примером. Вот тогда ты и будешь счастлив.

***

Четвертый человек спросил у Жизни:

— Скажи, ну почему я так живу? В постоянном стрессе и напряжении…

И Жизнь ответила ему:

— Ты живешь, чтобы кому-то что-то ДОКАЗАТЬ. Твоя жизнь состоит из сплошных теорем, которые постоянно нужно подвести к «что и требовалось доказать». Но это никому не нужно. Не нужно никому и ничего доказывать. Ты на это столько тратишь времени и сил: и на доказательства, и на то, чтобы питать мыслеобразы других людей в своей голове, которые всегда будут голодными и просить внимания к себе еще и еще. А жить нужно в АКСИОМЕ СЧАСТЬЯ.

***

Пятый человек спросил у Жизни:

— Почему я так живу? Скучно, неинтересно…

И Жизнь ответила ему:

— Потому что Жизнь ПРОХОДИТ МИМО ТЕБЯ. Ты — словно «премудрый пескарь» — спрятался от нее. А жить нужно так, чтобы Жизнь из любопытства остановилась, не прошла мимо, заинтересовалась. И осталась… Тогда ты будешь счастлив.

***

Шестой человек спросил у Жизни:

— Почему я так живу? Ничто не приносит мне радости…

И Жизнь ответила ему:

— Потому что ты живешь НЕ СВОЮ ЖИЗНЬ. И радости эти не твои. Найди себя, свои чувства, желания, мечты, цели, слова, ощущения, книги, фильмы, песни, круг общения… НАЙДИ СВОЮ ЖИЗНЬ! И тогда ты будешь счастлив.

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