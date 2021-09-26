Поностальгируем: 5 ушедших традиций, которые было бы неплохо вернуть

Сегодня мы поностальгируем и вспомним некоторые из тех традиций, которые уже потеряли свою значимость, но были популярны в прошлом веке.

1. Просмотр телевизора как отдельное занятие

Сейчас, с приходом интернета, значимость телевизора значительно уменьшилась. Но в года СССР просмотру телевизионных передач уделялось особое внимание. Люди изучали телепрограмму, обводя время показа любимых фильмов или передач, а в нужное время устраивались перед телевизором в кругу семьи. Сегодня такое, конечно, редкость.

2. Утилизация стекла

Советский человек был особо внимателен к утилизации отходов. В СССР, как правило, никто просто так не выбрасывал стеклянные бутылки и банки в урну, вслед за другим мусором. Их собирали отдельно, а затем относили в специальный пункт. Помимо очевидной пользы для экологии, это так же могло помочь в трудной финансовой ситуации. За каждую принесенную тару платили, пусть и не много.

3. Общественный труд и субботники

Привычку к ответственности перед обществом и к труду в СССР прививали с самого детства. В школе дети соревновались, кто больше собрал макулатуры. Взрослея, молодые люди отправлялись на субботники и на различные овощные базы и поля. Конечно, субботники проводятся и сегодня. Но это даже близко не сравнится с тем, с каким энтузиазмом и добровольностью люди шли на субботники в Советском Союзе.

4. Физкультура

Каждый, кто вырос в Советском Союзе, вспомнит эти “физкульт-минутки”. Они были везде: в школах и университетах, и даже на заводах. Небольшая разминка позволяла отвлечься ненадолго от работы и учебы, набраться энергии. Надо сказать, что физической культуре в СССР вообще уделялось большое значение.

5. Игры на свежем воздухе

Сегодня все реже можно встретить детей, с утра и до вечера играющих во дворах, на улицах. Активность на свежем воздухе детям заменили гаджеты. Но в Советском Союзе увидеть пустой двор в самый разгар дня было большой редкостью. Каждый день дети собирались на свежем воздухе и играли, кто в “войнушку”, кто в “дочки-матери”, кто в футбол или “вышибалы”. Молодые люди тоже выходили на улицу, например, чтобы спеть в кругу друзей под гитару любимые песни.

Да, СССР — противоречивое явление, можно его любить, можно ругать, но нельзя отрицать, что именно в нем воспитывали по-настоящему ответственных, честных и трудолюбивых людей.

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