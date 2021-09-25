15-летняя девочка в Индии плачет каменными слезами, врачи сбиты с толку

15-летняя девочка из Каннауджа, штат Уттар-Прадеш, северная Индия, привлекла внимание общественности и особенно врачей, которые утверждают, что ее заболевание невозможно объяснить с медицинской точки зрения. Об этом сообщает издание Daily Star.
Члены ее семьи утверждают, что почти за два месяца из ее левого глаза вылезло от 10 до 15 камней.
Местные врачи оказались в тупике, так как они не могут объяснить, как девочка-подросток, может плакать камешками.
На видео, которое было снято в деревне Гадия Балидаспур, у девочки в верхней части века видна небольшая шишка, затем из ее века падает небольшой предмет, похожий на камень.
Семья консультировалась с врачами – все они настаивают, что с медицинской точки зрения это просто невозможно.
В 2014 году Mail Online сообщило о 12-летней Саадии Салехе из Йемена, которая страдала от аналогичного явления. Врачи заявили, что до сих пор не могут найти ему объяснение, поскольку девушка, не страдает каким-либо известным заболеванием.
К сожалению, это странное явление вызвало панику в сельских районах Индии, люди считают, что девушка одержима нечистой силой.
Опубликованный на YouTube видеоролик, транслировался на йеменском спутниковом телеканале Azal. На видео врачи собрали небольшую коробку с камнями, которые выпали у нее из глаз.