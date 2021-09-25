15-летняя девочка в Индии плачет каменными слезами, врачи сбиты с толку

15-летняя девочка из Каннауджа, штат Уттар-Прадеш, северная Индия, привлекла внимание общественности и особенно врачей, которые утверждают, что ее заболевание невозможно объяснить с медицинской точки зрения. Об этом сообщает издание Daily Star.

Члены ее семьи утверждают, что почти за два месяца из ее левого глаза вылезло от 10 до 15 камней.

Местные врачи оказались в тупике, так как они не могут объяснить, как девочка-подросток, может плакать камешками.