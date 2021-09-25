В России началась подготовка к отправке человека на Луну

«Роскосмос» начал подготовку к отправке человека на Луну.

Госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну. О подготовке России к отправке человека на естественный спутник Земли сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы сайта госзакупок.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — отмечается в документе.

Стоимость соответствующих работ оценивается в 1,7 миллиарда рублей.

Для отправки человека к Луне планируется использовать ракету «Ангара» и малый транспортный корабль (МТК).

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сверхтяжелая ракета «Енисей» для полетов на Луну будет создаваться на основе новых технологий, а не старых. По его словам, в противном случае корпорация «просто выкинет триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране».

В январе Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».

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