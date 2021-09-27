Древнейшие следы человека нашли в Америке

Исследователи из Великобритании и США обнаружили в американском штате Нью-Мексико отпечатки ступней кроманьонцев возрастом 21-23 тысячи лет. Это самое древнее свидетельство пребывания человека в Америке.



Статья ученых опубликована в журнале Science.

Несколько десятков следов обнаружил сотрудник национального парка Уайт-Сэндс, где в конце плейстоцена существовало несколько древних озер. Их не получалось датировать до сентября 2019 года, пока не удалось найти отпечатки с расположенными выше и ниже них отложениями.

Радиоуглеродное датирование обнаруженных семян руппии, проведенное исследователями из Геологической службы США, показало, что возраст отпечатков составляет от 21 до 23 тысяч лет. Последовательность отложений, отмечают исследователи, позволяет говорить о том, что отпечатки были оставлены во время одного из резких потеплений в последнем ледниковом периоде.