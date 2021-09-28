Софья Пилявская: почему одна из самых красивых актрис провела в одиночестве 46 лет

Они познакомились в театре. Софья Пилявская — блистательная красавица, польская аристократка, ученица Станиславского и дочь председателя Спецколлегии Верховного суда СССР. Николай Дорохин — талантливый и разноплановый актёр МХАТа, единственная любовь Софьи Пилявской, её верный друг и заботливый супруг.

Уже в самом начале супружеской жизни им пришлось пережить страшное испытание. В ноябре 1937 года арестовали отца Софьи, обвинив его в сотрудничестве с тремя разведками и объявив «врагом народа». Она была измучена неизвестностью о судьбе отца и клеймом «дочери врага народа». От её мужа тогда все вокруг даже не ждали, а требовали отречения от супруги и всей её семьи, публичного покаяния и сотрудничества с органами НКВД.

Он категорически не принял ни одно из требований. Когда он не отрёкся от жены, в органах стали заставлять его писать доносы на Софью Пилявскую. И прояви он слабину, напиши хоть одну строчку, то она тут же могла исчезнуть вслед за отцом в застенках. Николай Дорохин даже мысли не допускал о предательстве той, которую любил всем сердцем. В результате серьёзного стресса и тревоги о супруге Николай Дорохин в 33 года перенёс первый инфаркт.