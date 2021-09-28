Софья Пилявская: почему одна из самых красивых актрис провела в одиночестве 46 лет

Они познакомились в театре. Софья Пилявская — блистательная красавица, польская аристократка, ученица Станиславского и дочь председателя Спецколлегии Верховного суда СССР. Николай Дорохин — талантливый и разноплановый актёр МХАТа, единственная любовь Софьи Пилявской, её верный друг и заботливый супруг.
Уже в самом начале супружеской жизни им пришлось пережить страшное испытание. В ноябре 1937 года арестовали отца Софьи, обвинив его в сотрудничестве с тремя разведками и объявив «врагом народа». Она была измучена неизвестностью о судьбе отца и клеймом «дочери врага народа». От её мужа тогда все вокруг даже не ждали, а требовали отречения от супруги и всей её семьи, публичного покаяния и сотрудничества с органами НКВД.
Он категорически не принял ни одно из требований. Когда он не отрёкся от жены, в органах стали заставлять его писать доносы на Софью Пилявскую. И прояви он слабину, напиши хоть одну строчку, то она тут же могла исчезнуть вслед за отцом в застенках. Николай Дорохин даже мысли не допускал о предательстве той, которую любил всем сердцем. В результате серьёзного стресса и тревоги о супруге Николай Дорохин в 33 года перенёс первый инфаркт.
В газетах клеймили отца Софьи, называли «матёрым хищником с волчьими глазами», «подлым изменником Родины», «врагом советского народа». Брата Софьи Станиславовны уволили с работы, а дочь отца, рождённую во втором браке, исключили из комсомола. Отца, по официальным данным, осудили на 10 лет без права переписки. И лишь спустя годы актриса узнала о том, что Станислав Пилявский был расстрелян 26 ноября 1937 года после пыток и истязаний.
Софья Пилявская осталась в МХАТ исключительно благодаря участию лично Константина Станиславского. Он смог отстоять актрису, и она всё так же выходила на сцену. И вспоминала впоследствии, сколь униженной чувствовала себя в те дни, когда на спектакли приезжали высокие чиновники. За кулисами толпились люди в штатском, в принадлежности которых к силовым органам можно было даже не сомневаться. Они перед каждым выходом актрисы на сцену обыскивали её…
Внезапная потеря
Софья Пилявская и Николай Дорохин относились друг к другу с трогательной нежностью и заботой. Даже день рождения они праздновали в один день, ведь она родилась 17 мая, а он — 18.
Актриса была очень дружна с Ольгой Книппер-Чеховой, вдовой Антона Павловича Чехова. Их отношения с полным правом можно было бы назвать родственными, поэтому традиционно Софья Пилявская и Николай Дорохин отправлялись встречать Новый год к Ольге Леонардовне. Незадолго до наступления 1954 года супруги появились на пороге квартиры Книппер-Чеховой, но внезапно Николаю Ивановичу стало плохо. За 20 минут до боя курантов актёра не стало. Второй инфаркт, настигший его в 48 лет, оказался смертельным.
Софья Станиславовна стала вдовой в 42 года. Она переживала своё горе молча, крепко стиснув зубы, пряча свою невыносимую боль за холодной сдержанностью.
Николай Иванович был самым близким и дорогим для неё человеком и жизни без него она не могла представить даже в самом страшном сне. Об актрисе стала заботиться в то нелёгкое время мама, а сама она старалась, как могла, поддерживать родителей мужа, Ивана Кирилловича и Прасковью Андреевну.
Верность длиной почти в полвека
Софья Пилявская спасалась исключительно работой. Она продолжала играть в театре, правда, ролей там было немного, снималась в кино. Очень скоро после смерти Николая Дорохина она занялась преподавательской деятельностью в Школе-студии имени В. И. Немировича-Данченко. Студенты души не чаяли в профессоре, ценили её тактичность, уважали за профессионализм и просто любили.
Софья Станиславовна, впрочем, отвечала им полной взаимностью. Ученики запросто заходили к ней на чай с угощениями, забегали спросить совета или просто поговорить обо всём на свете. И только в ночь с 31 декабря на 1 января её двери были закрыты для всех.
На протяжении 46 лет каждый Новый год актриса наряжала ёлку и оставалась одна. В память о любимом Коленьке, сравниться с которым не мог бы ни один мужчина в мире. Да она и не хотела сравнивать. Она просто не допускала мысли о том, что кто-то может оказаться с ней вместо человека, которого она продолжала любить даже после его ухода.
В зрелом возрасте Софья Пилявская поражала своей несоветской красотой, благородной осанкой и аристократическим профилем. В неё продолжали влюбляться мужчины, предлагали руку и сердце. Но её сердце было занято.
21 января 2000 года Софьи Пилявской не стало. Хочется верить, что там, в лучшем из миров она снова встретилась со своим Коленькой, чтоб никогда больше не разлучаться.
По материалам: Культурология