В космосе нашли 12 идентичных галактик

Телескоп «Хаббл» поставил ученых перед загадкой — ему удалось заснять 12 копий одной галактики во время наблюдений за отдаленным участком космоса. Проверка увеличенных до максимума изображений не оставила сомнений — это не ошибка, на фото действительно 12 совершенно одинаковых галактик.



Главной героиней стала галактика Sunburst Arc (Солнечная дуга), которая находится на расстоянии 11 млрд световых лет от Солнечной системы. Именно расстояние и оказалось ключом к разгадке. Все дело в том, что между Sunburst Arc и Землей находится колоссальное скопление других галактик и каждая из них улавливала свет от Sunburst Arc, а затем изгибала и увеличивала его. Именно так и получились изображения-дубли.

В результате дубли галактики распределились по четырем основным осям Sunburst Arc. На основании изображений удалось определить возраст галактики — она появилась примерно через 500 млн лет после Большого взрыва. И теперь ученые будут за ней внимательно наблюдать, чтобы определить как будут со временем меняться изображения-дубли.