В 2021 году пройдут первые в истории гонки на Луне

Первые автомобильные гонки на Луне состояться в 2021 году. В гонках будут участвовать две машины, которые управляются с помощью пультов и Wi-Fi. Вес каждого автомобиля достигнет около 2,5 кг.

За разработку транспортов для гонок на Луне возьмутся команды школьников из США во главе с известным дизайнером Фрэнком Стивенсоном. На Луну для гонок транспорт будет доставлен с помощью модуля Nova-C, который будет размещен на ракете. Трансляция гонок будет проводиться с помощью специализированных камер, которые будут прикреплены на транспортных средствах.

Возможность участвовать в гонках на Луне получили 6 команд школьников из разных регионов США. С 6 команд будут выбраны 2 лучшие, которые будут создавать автомобили для гонок и управлять ими. Для того, чтобы выбрать только 2 команды, все участники должны пройти ряд специальных квалифицированных испытаний. Среди них будут и гонки на дронах, и компьютерные гонки, и многие другие испытания.