Американские астронавты могут не долететь до Южного полюса Луны

С таким неожиданным заявлением выступил глава NASA Джим Брайденстайн, рассказав о трудностях готовящейся лунной миссии «Артемида 3», в рамках которой планировалось высадить «первую женщину и еще одного мужчину» на Южный полюс естественного спутника Земли.

Выступая на онлайн-конференции научно-аналитической группы по исследованиям Луны, Брайденстайн допустил, что высадка астронавтов на Южный полюс может не состояться. Дело в том, что посадку на полюсах естественного спутника Земли технически выполнить намного сложнее, чем на средних и экваториальных широтах.

По словам главы NASA, если Южный полюс окажется недосягаем для готовящейся миссии, то астронавтов могут отправить на места прошлых посадок «Аполлонов». При этом, добавил Брайденстайн, необходимо разработать специальный регламент, направленный на защиту этих исторических мест от новых экспедиций.