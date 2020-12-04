На Венере обнаружено вещество, указывающее на возможное присутствие жизни

На второй планете от Солнца Венере ученые обнаружили вещество фосфин, которое может говорить о наличии на ней биологической жизни. Королевское астрономическое общество Британии готовится в ближайшее время сообщить об этом открытии, — сообщает информационное издание Astrobiology.com.
Присутствие данной молекулы в атмосфере Венеры было обнаружено астрономами при помощи чилийской обсерватории «ALMA» и инфракрасного телескопа на Гавайях.
Известно, что ограниченному числу журналистов уже разослан соответствующий материал, в котором говорится о найденном в атмосфере Венеры веществе фосфин. Данное открытие может говорить о наличии на планете ранее неизвестных сложных химических процессах.
Большинство ученых считает, что Венера непригодна для существования на ней жизни. Это подтверждается наличием чрезвычайно высокой температуры, определенного химического состава атмосферы планеты и давления на поверхности. Однако фосфин был обнаружен именно в тех слоях, где, по мнению ученых, могли бы существовать микроорганизмы. Ожидается, что результаты данного исследования будут представлены в издании «Nature Astronomy».
Ранее ученые предположили, что Венера в древности была покрыта океанами, которые позднее исчезли. Виной тому, полагают ученые, произошедшая миграция Юпитера к окраинам Солнечной системы.