На Венере обнаружено вещество, указывающее на возможное присутствие жизни

На второй планете от Солнца Венере ученые обнаружили вещество фосфин, которое может говорить о наличии на ней биологической жизни. Королевское астрономическое общество Британии готовится в ближайшее время сообщить об этом открытии, — сообщает информационное издание Astrobiology.com.

Присутствие данной молекулы в атмосфере Венеры было обнаружено астрономами при помощи чилийской обсерватории «ALMA» и инфракрасного телескопа на Гавайях.

Известно, что ограниченному числу журналистов уже разослан соответствующий материал, в котором говорится о найденном в атмосфере Венеры веществе фосфин. Данное открытие может говорить о наличии на планете ранее неизвестных сложных химических процессах.