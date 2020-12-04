Ученые рассказали, как вырастить новые зубы прямо в челюсти

Российские ученые рассказали о технологии создания натуральных зубных имплантов прямо в челюсти пациента, которому необходим зуб.

Любой стоматолог знает, что протезирование — чрезвычайно кропотливый процесс, сопряженный со множеством трудностей. Предложенный специалистами Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова метод отличается от традиционных подходов и подразумевает использование естественного процесса развития зуба для создания импланта без биореактора с особыми составами, а напрямую в челюсти. Подробнее об этой разработке можно прочесть на страничке портала «Известия».

«Мы решили пойти именно по такому пути, но предложили вырастить зуб сразу в челюсти, а не в биореакторе. Надеюсь, что это поможет решить проблему строения и интеграции биоинженерного образца. Проблема в том, что после роста в биореакторе не всегда правильно формируется структура тканей, так как важное значение играет именно окружающая среда будущего органа. Воспроизвести условия ротовой полости человека невозможно», — подчеркнул ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова профессор Олег Янушевич.

Первые опыты на мышах показали, что предложенная технология работоспособна. У эмбрионов грызунов брался зачаток зуба, который после нахождения в охлаждённом физиологическом растворе помещался на зачищенный участок челюсти и защищался медицинским клеем с антисептическими свойствами. Из восьми опытов по выращиванию искусственных зубов у мышей половина была успешной и позволила вырасти зубы без дефектов.

«Прежде всего, зубы были белыми и твердыми. Содержимое полости зуба представлено клетками и внеклеточным матриксом нормально сформированной ткани, заполняющей полость зуба, с полнокровными сосудами. Выросший в челюсти орган оказался хорошо сформированным моляром, с четкой симметрией в отложении эмали на поверхности. Кроме того, была хорошая интеграция выросшего зуба с костной тканью челюсти и десны без признаков воспаления», — отметил заведующий кафедрой патологической физиологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова профессор Игорь Малышев.

Для выращивания искусственных зубов у человека предстоит усовершенствовать как технику подготовки к челюсти к созданию импланта, так и технологии работы с искусственным зубом. Кроме того, для подобных имплантов необходимо будет найти замену для эмбрионов — ожидается, что ими станут стволовые клетки волосяной луковицы. Учёные отмечают, что появление первых зубных имплантов по новой технологии для людей состоится не ранее чем через 10 лет.

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