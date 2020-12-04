«Роскосмос» нашел бракодела, испортившего семь «Союзов»

«Роскосмос» нашел среди подрядчиков бракодела, который изготовил некачественные детали для ракет «Союз-2». Об этом стало известно РИА Новости от источника в ракетно-космической отрасли.

Причиной проверки стал бракованный клапан, который обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Деталь заменили, и старт 2 декабря прошел успешно. Однако вместе с этим было решено проверить все блоки первых ступеней ракет «Союз-2», которые находятся на хранении и готовятся к запуску.

В результате бракованные детали нашли в семи «Союзах». Некачественной оказалась поставка партии клапанов для двигателей первых ступеней ракет. По итогам проверки были установлены конкретная партия, смена и мастер, который допустил брак при производстве клапанов в 2016 году. Отмечается, что деталь производится предприятием «ОДК-Кузнецов», которое входит в Ростех.