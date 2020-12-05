Как может проявляться НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Первый урок, который каждый человек должен выучить в этом мире, и нам уже его миллион раз преподавали, и мы знаем: “Что надо сказать? Спасибо! Первый урок — это урок благодарности. До той поры, пока мы с вами не выучим этот урок, нам с вами ничего не будет на пользу, потому что мы будем неблагодарными.

Знаете, в чём проявляется неблагодарность? Можно по лицам сразу вычислить благодарных и неблагодарных людей. Если человек неблагодарный, какая первая эмоция повиснет на нём? Недовольство или уныние, потому что недовольство — это когда у меня есть желание что-то требовать. Я считаю, что я заслуживаю лучшей доли.

Неблагодарность

Как одна девушка ко мне пришла: “Я хочу замуж”. А я говорю: “Я — не брачное агентство”. “Я знаю, я просто хотела с Вами посоветоваться как с психологом, понимаете? Я столько времени вложила в свое образование. У меня два очень серьёзных образования. У меня есть машина, квартира”. Говорю, можете расслабиться нет кандидатов больше, просто нет. Потому, что вот этот вот взгляд на этот мир, это я просто смотрю на вас и вы мне уже не подходите с моими образованиями, квартирой, моей машиной.