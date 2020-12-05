Невероятные факты о человеческом теле

Человек — уникальное создание. До сих пор неизвестны все возможности человеческого организма. А те, о которых мы узнаем из научных исследований — поражают и заставляют задуматься. Мы собрали 103 факта о человеческом теле, которые восхитят и удивят тебя!

Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения — роговица глаза. Кислород она получает непосредственно из воздуха.

Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.

До семи месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.

Ваш череп состоит из 29 различных костей.

При чихании все функции организма останавливаются, даже сердце.

Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км/час.

Один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов в течение одного дня, чем все телефоны мира вместе взятые.

Среднее человеческое тело содержит достаточно серы, чтобы убить всех блох на средней собаке, углерода, чтобы изготовить 900 карандашей, калия, чтобы выстрелить из игрушечной пушки, жира, чтобы сделать 7 кусков мыла, и достаточно воды, чтобы заполнить бочку в 50 литров.

Сердце человека перекачивает 48 миллионов галлонов крови в своей жизни.

50 000 клеток в Вашем теле отмирают и заменяются на новые в то время, как Вы читаете это предложение.

Зародыш приобретает отпечатки пальцев в возрасте от 3 месяцев.

Женские сердца бьются быстрее, чем у мужчин.

Люди — единственные существа, которые спят на спине.

Праворукие люди живут в среднем на девять лет дольше, чем левши.

Примерно две трети людей наклоняют голову вправо, когда целуются.

Человек забывает 90% своих снов.

Общая длина кровеносных сосудов в организме человека — примерно 100 000 километров.

Весной частота дыхания в среднем на одну треть выше, чем осенью.

К концу жизни человек запоминает в среднем 150 триллионов бит информации.

80 % тепла человеческого тела уходит из головы.

Когда вы краснеете, Ваш желудок краснеет тоже.

Чувство жажды появляется при потере воды, равной одному проценту от веса тела. Потеря более 5% может привести к обмороку, а более 10% — к смерти от иссушения.

В теле человека работает не менее 700 ферментов.

В среднем, 4-х летний ребенок задает в день 450 вопросов.

Уникальные отпечатки пальцев имеют кроме людей еще и коалы.

Только 1% бактерий вызывает недуги у человека.

Всех людей на планете можно с комфортом уложить в куб со стороной 1 000 метров.

Научное название пупка — умбиликус.

Зуб — единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению.

Среднее время, необходимое человеку, чтобы заснуть — 7 минут.

Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, и наоборот, левша — на левой.

В мире всего 7% левшей.

Аромат яблок и бананов помогает телу похудеть.

Длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни — 725 километров.

Среди людей, которые могут двигать ушами, только одна треть может двигать одним ухом.

Средний человек за всю свою жизнь проглатывает 8 маленьких пауков.

Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.

99% всего кальция в организме находится в зубах.

Губы человека в сотни раз чувствительнее, чем кончики пальцев.

Настоящий поцелуй увеличивает пульс до частоты 100 и более ударов в минуту.

Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне равна 195 килограммам.

Во время поцелуя от одного человека к другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95% из них не представляют опасности.

Партенофобия — это боязнь девственниц.

Зубная эмаль — самая твердая ткань, производимая организмом человека.

Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то получится лишь маленький винтик для часов.

Существует более 100 различных вирусов, вызывающих насморк.

Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше, чем жвачка, нормализует кислотность в полости рта.

Ударяясь головой об стену, можно терять 150 калорий в час.

Человек — единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии.

За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.

Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, выпивает полчашки смолы в год.

Женщины моргают примерно в 2 раза реже, чем мужчины.

В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.

Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.

Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины — ниже 120 см.

Ногти на пальцах рук растут примерно в 4 раза быстрее, чем на ногах.

Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.

Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду.

В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 000 химических реакций.

Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.

Если у одного из однояйцевых близнецов не хватает того или иного зуба, как правило, такой же зуб отсутствует и у другого близнеца.

Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта.

В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 2 недели.

У блондинов борода растет быстрее, чем у брюнетов.

Лейкоциты в организме человека живут 2-4 дня, а эритроциты — 3-4 месяца.

Самая сильная мышца в человеческом теле — язык.

Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 грамм.

С момента рождения в мозгу человека уже существует 14 миллиардов клеток, и число это до самой смерти не увеличивается. Напротив, после 25 лет оно сокращается на 100 тысяч в день. За минуту, потраченную вами на чтение страницы,умирает около 70 клеток. После 40 лет деградация мозга резко ускоряется, а после 50 нейроны (нервные клетки) усыхают и сокращается объем мозга.

При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом возрасте их насчитывается всего 206.

Тонкая кишка человека при жизни имеет длину порядка 2.5 метров. После его смерти, когда мускулатура стенки кишки расслабляется, ее длина достигает 6 метров.

Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое.

Взрослый человек делает примерно 23000 вдохов (и выдохов) в день.

Самые мелкие клетки в организме мужчины — клетки спермы.

Во рту человека около 40 000 бактерий.

В организме человека порядка 2 000 вкусовых рецепторов.

Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков.

Химическое соединение, ответственное за экстаз любви (фенилэтиламин) присутствует в шоколаде.

Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень 4-го этажа.

Во сне человек сжигает больше калорий, чем во время просмотра телевизора.

Дети растут быстрее всего весной.

Каждый год гибнет более двух тысяч левшей из-за ошибки в эксплуатации механизмов, предназначенных для правшей.

Оказывается, каждый трехсотый мужчина имеет возможность удовлетворить себя орально.

Человек использует 17 мышц, когда улыбается, и 43, когда хмурится.

В возрасте 60 лет, большинство людей теряют половину своих вкусовых рецепторов..

Как известно, люди тоже звери. Однако, мы единственные из них, кто может совокупляться лицом к лицу.

Во время полета человека в самолете, скорость роста его волос удваивается.

Один процент людей могут видеть инфракрасное и один процент — ультрафиолетовое излучение.

Если Вы заперты в полностью закрытой комнате, то Вы умрете от отравления диоксидом углерода, а не из-за недостатка воздуха.

В среднем человек тратит две недели жизни, стоя на светофоре.

По статистике лишь один человек на 2 миллиарда перешагивает порог 116 лет.

Нормальный человек смеется пять раз в день.

В среднем человек говорит 4 800 слов за 24 часа.

Сетчатка внутри глаза охватывает около 650 кв.мм и содержит 137 миллионов светочувствительных клеток: 130 миллионов палочек для черно-белого видения и семь миллионов колбочек для цветового зрения.

Наши глаза всегда одного размера от рождения, но наш нос и уши никогда не перестают расти.

С утра человек примерно на 8 миллиметров выше, чем вечером.

Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 000 раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений нужно ходить 80 километров (50 миль) в день.

Средний человек производит почти литр пота в сутки.

Кашель — взрывной заряд воздуха, который движется со скоростью до 60 миль/час.

По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели.

Кость в пять раз прочнее стали.

Невозможно чихнуть с открытыми глазами.

Вросшие ногти — наследственная черта.

Нормальный человек умрет от полного отсутствия сна быстрее, чем от голода. Смерть произойдет примерно через 10 дней без сна, в то время, как от голода — через несколько недель.

Средняя продолжительность жизни — 2475576000 секунды, мы говорим в среднем 123205750 слов, занимаемся се&сом 4239 раз, выделяем 60 литров слез

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