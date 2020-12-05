Невероятные факты о человеческом теле

Человек — уникальное создание. До сих пор неизвестны все возможности человеческого организма. А те, о которых мы узнаем из научных исследований — поражают и заставляют задуматься. Мы собрали 103 факта о человеческом теле, которые восхитят и удивят тебя!
- Единственная часть тела, которая не имеет кровоснабжения — роговица глаза. Кислород она получает непосредственно из воздуха.
- Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.
- До семи месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.
- Ваш череп состоит из 29 различных костей.
- При чихании все функции организма останавливаются, даже сердце.
- Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км/час.
- Один человеческий мозг генерирует больше электрических импульсов в течение одного дня, чем все телефоны мира вместе взятые.
- Среднее человеческое тело содержит достаточно серы, чтобы убить всех блох на средней собаке, углерода, чтобы изготовить 900 карандашей, калия, чтобы выстрелить из игрушечной пушки, жира, чтобы сделать 7 кусков мыла, и достаточно воды, чтобы заполнить бочку в 50 литров.
- Сердце человека перекачивает 48 миллионов галлонов крови в своей жизни.
- 50 000 клеток в Вашем теле отмирают и заменяются на новые в то время, как Вы читаете это предложение.
- Зародыш приобретает отпечатки пальцев в возрасте от 3 месяцев.
- Женские сердца бьются быстрее, чем у мужчин.
- Люди — единственные существа, которые спят на спине.
- Праворукие люди живут в среднем на девять лет дольше, чем левши.
- Примерно две трети людей наклоняют голову вправо, когда целуются.
- Человек забывает 90% своих снов.
- Общая длина кровеносных сосудов в организме человека — примерно 100 000 километров.
- Весной частота дыхания в среднем на одну треть выше, чем осенью.
- К концу жизни человек запоминает в среднем 150 триллионов бит информации.
- 80 % тепла человеческого тела уходит из головы.
- Когда вы краснеете, Ваш желудок краснеет тоже.
- Чувство жажды появляется при потере воды, равной одному проценту от веса тела. Потеря более 5% может привести к обмороку, а более 10% — к смерти от иссушения.
- В теле человека работает не менее 700 ферментов.
- В среднем, 4-х летний ребенок задает в день 450 вопросов.
- Уникальные отпечатки пальцев имеют кроме людей еще и коалы.
- Только 1% бактерий вызывает недуги у человека.
- Всех людей на планете можно с комфортом уложить в куб со стороной 1 000 метров.
- Научное название пупка — умбиликус.
- Зуб — единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению.
- Среднее время, необходимое человеку, чтобы заснуть — 7 минут.
- Правша большую часть пищи пережевывает на правой стороне челюсти, и наоборот, левша — на левой.
- В мире всего 7% левшей.
- Аромат яблок и бананов помогает телу похудеть.
- Длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни — 725 километров.
- Среди людей, которые могут двигать ушами, только одна треть может двигать одним ухом.
- Средний человек за всю свою жизнь проглатывает 8 маленьких пауков.
- Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.
- 99% всего кальция в организме находится в зубах.
- Губы человека в сотни раз чувствительнее, чем кончики пальцев.
- Настоящий поцелуй увеличивает пульс до частоты 100 и более ударов в минуту.
- Абсолютная сила жевательных мышц на одной стороне равна 195 килограммам.
- Во время поцелуя от одного человека к другому передается 278 различных культур бактерий. К счастью, 95% из них не представляют опасности.
- Партенофобия — это боязнь девственниц.
- Зубная эмаль — самая твердая ткань, производимая организмом человека.
- Если собрать все железо, содержащееся в организме человека, то получится лишь маленький винтик для часов.
- Существует более 100 различных вирусов, вызывающих насморк.
- Поцелуй достаточной продолжительности гораздо лучше, чем жвачка, нормализует кислотность в полости рта.
- Ударяясь головой об стену, можно терять 150 калорий в час.
- Человек — единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии.
- За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.
- Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, выпивает полчашки смолы в год.
- Женщины моргают примерно в 2 раза реже, чем мужчины.
- В состав человеческого организма входит всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.
- Настоящий страстный поцелуй вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.
- Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины — ниже 120 см.
- Ногти на пальцах рук растут примерно в 4 раза быстрее, чем на ногах.
- Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли, чем все остальные.
- Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду.
- В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 000 химических реакций.
- Дети рождаются без коленных чашечек. Они появляются только в возрасте 2-6 лет.
- Если у одного из однояйцевых близнецов не хватает того или иного зуба, как правило, такой же зуб отсутствует и у другого близнеца.
- Площадь поверхности человеческих легких примерно равна площади теннисного корта.
- В среднем человек за всю жизнь тратит на поцелуи 2 недели.
- У блондинов борода растет быстрее, чем у брюнетов.
- Лейкоциты в организме человека живут 2-4 дня, а эритроциты — 3-4 месяца.
- Самая сильная мышца в человеческом теле — язык.
- Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 грамм.
- С момента рождения в мозгу человека уже существует 14 миллиардов клеток, и число это до самой смерти не увеличивается. Напротив, после 25 лет оно сокращается на 100 тысяч в день. За минуту, потраченную вами на чтение страницы,умирает около 70 клеток. После 40 лет деградация мозга резко ускоряется, а после 50 нейроны (нервные клетки) усыхают и сокращается объем мозга.
- При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом возрасте их насчитывается всего 206.
- Тонкая кишка человека при жизни имеет длину порядка 2.5 метров. После его смерти, когда мускулатура стенки кишки расслабляется, ее длина достигает 6 метров.
- Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое.
- Взрослый человек делает примерно 23000 вдохов (и выдохов) в день.
- Самые мелкие клетки в организме мужчины — клетки спермы.
- Во рту человека около 40 000 бактерий.
- В организме человека порядка 2 000 вкусовых рецепторов.
- Человеческий глаз способен различать 10 000 000 цветовых оттенков.
- Химическое соединение, ответственное за экстаз любви (фенилэтиламин) присутствует в шоколаде.
- Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень 4-го этажа.
- Во сне человек сжигает больше калорий, чем во время просмотра телевизора.
- Дети растут быстрее всего весной.
- Каждый год гибнет более двух тысяч левшей из-за ошибки в эксплуатации механизмов, предназначенных для правшей.
- Оказывается, каждый трехсотый мужчина имеет возможность удовлетворить себя орально.
- Человек использует 17 мышц, когда улыбается, и 43, когда хмурится.
- В возрасте 60 лет, большинство людей теряют половину своих вкусовых рецепторов..
- Как известно, люди тоже звери. Однако, мы единственные из них, кто может совокупляться лицом к лицу.
- Во время полета человека в самолете, скорость роста его волос удваивается.
- Один процент людей могут видеть инфракрасное и один процент — ультрафиолетовое излучение.
- Если Вы заперты в полностью закрытой комнате, то Вы умрете от отравления диоксидом углерода, а не из-за недостатка воздуха.
- В среднем человек тратит две недели жизни, стоя на светофоре.
- По статистике лишь один человек на 2 миллиарда перешагивает порог 116 лет.
- Нормальный человек смеется пять раз в день.
- В среднем человек говорит 4 800 слов за 24 часа.
- Сетчатка внутри глаза охватывает около 650 кв.мм и содержит 137 миллионов светочувствительных клеток: 130 миллионов палочек для черно-белого видения и семь миллионов колбочек для цветового зрения.
- Наши глаза всегда одного размера от рождения, но наш нос и уши никогда не перестают расти.
- С утра человек примерно на 8 миллиметров выше, чем вечером.
- Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 000 раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений нужно ходить 80 километров (50 миль) в день.
- Средний человек производит почти литр пота в сутки.
- Кашель — взрывной заряд воздуха, который движется со скоростью до 60 миль/час.
- По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели.
- Кость в пять раз прочнее стали.
- Невозможно чихнуть с открытыми глазами.
- Вросшие ногти — наследственная черта.
- Нормальный человек умрет от полного отсутствия сна быстрее, чем от голода. Смерть произойдет примерно через 10 дней без сна, в то время, как от голода — через несколько недель.
- Средняя продолжительность жизни — 2475576000 секунды, мы говорим в среднем 123205750 слов, занимаемся се&сом 4239 раз, выделяем 60 литров слез