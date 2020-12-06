9 вещей, которые не делаете вы, но делают все богатые люди

Современные реалии таковы, что большинство людей берут в банках кредиты. Это происходит потому, что человек изначально живет не по средствам. Выплачивая бешеные проценты за заемные деньги, он, конечно, имеет мало шансов разбогатеть в ближайшее время. Если обратиться к богатым людям, можно заметить, что они изначально имеют другое отношение к жизни. Может, поэтому они имеют состояние?

Вот 9 правил, по которым живут состоятельные люди. Возможно, они послужат для вас ориентиром в мире финансов.

1. Они покупают подержанные товары

Вы удивитесь, но это действительно так. Им не нужно поднимать себе самооценку покупкой дорогостоящих вещей. Богатые люди не видят ничего плохого в том, чтобы покупать подержанные вещи, включая одежду, мебель, автомобили. Если вещь выглядит, как новая, зачем переплачивать? Они предпочтут вложить сэкономленную копейку во что-то более важное.

2. Они покупают доступные вещи

Психология богатых людей такова, что они приобретают вещи, которые им по карману. Они не будут влезать в кредиты, платеж по которым составляет их месячный доход. Они не видят ничего хорошего в том, чтобы влезать в многолетнюю кабалу, которая лишит их радостей жизни.

3. Они покупают «долгоиграющие» вещи

Приобретая дешевый товар, мы зачастую обманываем себя тем, что таким образом экономим. Давайте рассмотрим пример: вы можете позволить себе купить обувь за 5000 рублей, но видите похожую пару с худшим качеством за 2000. Вы искренне убеждены, что сэкономите, приобретя дешевую обувь. На деле же, она у вас очень скоро износится, и вам придется вновь отправиться за покупками. И кто кого обманул? Богатые люди не ведутся на удочку ложной экономии.

4. Они готовы ждать

Психологи провели любопытный эксперимент, один из примеров которого мы сейчас приведем, чтобы вы могли лучше понять мышление богатых.

Группе людей предложили 2 варианта: 1) им сейчас же дадут 5 долларов, или 2) им дадут 10 долларов, но через некоторое время. Поразительно, но большая часть людей предпочла первый вариант. Лишь пара людей согласилась дождаться 10 долларов. Таким образом, богатые люди готовы ждать лучших предложений, вкладывать деньги и получать результат через время. Это привлекает их больше, чем сиюминутная прибыль.

5. Они не выходят на пенсию

Безусловно, богатые люди тоже отдыхают, но они могут себе позволить не работать задолго до достижения пенсионного возраста. Когда же они достигают этого рубежа, они не перестают работать. Тем более, что увлеченному человеку трудно пережить безделье.

6. Они экономны

Каждый день маркетологи «заставляют» нас покупать. Зачастую мы сами не понимаем, что недавно сделанная покупка — это не наш осознанный выбор, а действие вездесущей рекламы. Богатые люди не ведутся на уловки маркетологов. Они покупают то, что им действительно нужно, а оставшиеся ресурсы они лучше вложат во что-то более ценное. Не зря говорят: «Сэкономленная копейка — заработанная копейка».

7. Они пользуются скидками

Богатые люди не ленятся отслеживать акции, скидки и специальные предложения. Опять-таки, зачем платить больше, если есть возможность сэкономить?

8. Они планируют бюджет

Все богатые люди планируют свои финансы. Они учитывают расходы и доходы, проценты по вкладам, бонусы, подарки. Словом, на счету каждая копейка. Здесь очень важно быть честным с самим собой и не «забывать» учитывать все траты. Ведя бюджет хотя бы год, вы сможете посмотреть, какие категории у вас наиболее затратны, и прикинуть, где нет особой необходимости сорить деньгами.

9. Они не выглядят богатыми

Богатые люди не нуждаются в том, чтобы демонстрировать всем, что они имеют состояние. Они в большинстве случаев имеют адекватную самооценку и выглядят вполне обычными людьми.

Но самое главное, богатые люди зарабатывают состояние, чтобы жить яркой и полноценной жизнью. Они никому ничего не доказывают, а просто получают удовольствие от окружающего их мира!

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