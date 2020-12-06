Как со Вселенной заключить честную сделку

Даром ничего не дается. Мы всегда отдаём что-то и расходуем определенные ресурсы, свою энергию. И наша жизнь тоже не бесплатна. Мы платим за неё старением, потерей сил и здоровья. Но можно заключить честную сделку. Сказать или написать, что вы сделаете, если получите желаемое и обретёте то, что вам нужно. Главное — выполнить обещание.

Желание — это сделка

Проповедник Уоррен Уоттлз ещё сто лет назад написал: желание — это сделка. Хорошая, честная сделка. Когда вы заключаете договор со Вселенной и честно выполняете свою часть договора.

Бесплатного не существует. Мы всегда отдаём что-то и расходуем свой ресурс, свою энергию. Даже жизнь не бесплатна. Мы платим старением, расходом энергии жизни.