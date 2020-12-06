Как научиться слышать и понимать сигналы Вселенной

Неприятности бывают у каждого человека, но чаще, они приходят не просто так, из ниоткуда. В большинстве случаев, проблемы случаются по определенным закономерностям. Чему нас пытается научить мироздание, и как услышать его звоночки?

С человеком вселенная ведет общение при помощи различных методов. Один из них – закономерность трех звонков. Если человек начинает совершать ошибки, идет неправильным путем, то начинают звучать тревожные сигналы, которые пытаются предупредить об опасности сделанного выбора. Обычно поступает три сигнала:

Если на вас навалились серьезные проблемы, то вспомните, когда был второй звоночек, и что следует сделать, чтобы заново не попасть в подобную неприятность.

Сигналы предостережения

У каждого человека имеются свои слабые места и пристрастия, с помощью которых проще до него «дозвониться». Для матерей – их дети, мужчины сильнее страдают от неприятностей и потерь в бизнесе, денежных проблем, любители животных, будут страдать от болезни домашних любимцев. Обычно и сам человек начинает понимать, что поступает неправильно, если происходит ряд проблем.

Частые болезни ребенка обычно указывают на проблемы и конфликтные ситуации между родителями. Например, мать ребенка постоянно чувствует усталость, и обижается на его отца, за то, что недостаточно оказывает внимания семье и домашним делам.

Если человек слишком много работает, то иногда болезнь – это единственный способ показать ему, что настала пора отдохнуть. Поэтому он будет периодически болеть, пока не позволит себе длительный полноценный отдых.

Человек, который испытывает пристрастие к материальным средствам, решил неправильно распорядиться финансами, кого-то обманул, подставил, чтобы их заработать – будет испытывать финансовые потери, мелкие, но неприятные.

Проблемы с партнерами показывают, что необходимо подумать – правильно ли человек себя ведет, как поступает с другими и с собой, ценит ли себя и окружающих.

Сигналы мотивирования

Это более сложные проблемы и ситуации, которые случаются, чтобы заставить вас выйти из привычной комфортной зоны. Вспоминая прошлое, человек начинает осознавать, что тот решительный «пинок» был получен, чтобы заставить вас, наконец, выйти на новый уровень.

Новая дверь может открыться только тогда, когда закроется старая. Если вас неожиданно сократили на работе, то чаще всего, это сигнал, что вы занимаетесь не своим делом. Вы должны почувствовать свободу, и понять, что же вы на самом деле хотите делать. Если вы примите случившееся с благодарностью, то найдете новое дело, которое будет давать большее удовлетворение. Но, если вы будете искать похожую работу, то пойдете по кругу новых неприятностей.

В отношениях такое случается постоянно – вы встречаетесь с человеком, начинаются близкие отношения, а потом расстаетесь, чаще не по вашей инициативе. И так – раз за разом. Вы хотите искренних отношений, но постоянно выбираете того, с кем они невозможны. В такой ситуации страдают оба, но часто желание остаться хорошей, сохранить семью, не менять привычки, оказывается сильнее, тогда вселенная делает это за вас.

Что последует за этими сигналами

Если вы не обратили внимания на первые три предостережения, они начинают повторяться, только более высокого уровня.

Например, в первой тройке сигналов о денежных проблемах будут:

Забыли взять сдачу – вас вернули и отдали. Совершили покупку намного дороже, чем возможно. Потеряли деньги.

Если вы не сделали правильный вывод из ситуации, то через какое-то время начинается следующая тройка – сломалась машина, взяли кредит на ремонт или новую, аварийная ситуация. И так может продолжаться дальше. Все сигналы относительные и для каждого человека будут иметь свое значение.

Как распознать свои сигналы?

Основной ошибкой человека является то, что он воспринимает проблему как самостоятельную, и начинает ее устранять, вместо того, чтобы понять, чем она вызвана.

Например:

потеря работы – срочно ищете подобную;

болезнь – прибегаете к лекарствам;

уходит любимый – думаете, как бы его вернуть;

теряете деньги – сильно переживаете, стремитесь заработать еще.

Как следует поступать?

1. Необходимо осознать, что ваша проблема является сигналом.

Вы совершаете подобные действия по замкнутому кругу. Даже если осознаете закономерность происходящего, все силы тратятся не для того, чтобы понять причину, а чтобы исправить ее последствия. Остановитесь и подумайте.

2. Поблагодарите высшие силы за эти сигналы.

Даже если вы не понимаете, что вам пытаются сказать этими сигналами, поблагодарите за то, что к вам не остались равнодушны и посылают известия, чтобы предупредить о чем-то.

3. Сделайте паузу и постарайтесь разобраться, что вы делаете не так.

Подумайте, о чем может поведать случившаяся ситуация, какие слова или поступки вас привели в это место. Попросите, чтобы этот сигнал был расшифрован более ясным для вас способом.

4. Вспомните о том, что было прежде.

Подумайте, какая ситуация предшествовала сигналу, что беспокоило, в чем чувствовался дискомфорт. Возможно, какие-то сигналы случались и раньше, но вы не обращали на них внимание. Постарайтесь выявить общую закономерность.

5. Осознайте, какие ваши поступки помогут прервать цепь проблем.

Постарайтесь поменять свое отношение к ситуации, и постарайтесь взглянуть на нее с другой точки зрения. Например, какая-то ситуация дает понимание, что вы слишком пытаетесь все контролировать в своей семье, отдаете этому всю энергию и от этого страдаете и злитесь. Попробуйте отпустить контроль, дать больше свободы своим домашним и немного времени посвятить себе. Можно встретиться с подругой, прочесть интересную книгу, заняться любимым хобби.

Если вы регулярно теряете деньги – возможно, вы совершаете неправильные расходы, испытываете к ним повышенную страсть в ущерб себе и близким, а может быть, просто забыли о том, что кому-то должны?Постарайтесь найти причину событий, прервать их цепь и поступать по-другому, тогда вселенная больше не будет вас испытывать такими ситуациями.

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