Новый миллион галактик открыли в Австралии

Австралийский инструмент для радиоастрономических наблюдений ASKAP нанес на карту Вселенной примерно 3 миллиона источников, почти 1/3 из которых доселе были неизвестны. Этот рекорд показывает, что съемку и запись неба можно провести за короткие сроки (около 300 часов) открывая новые возможности для дальнейших исследований.



Главной особенностью радиоинтерферометра является широкие обзорные данные, созданные новыми приемниками, которые находились в разработке под руководством CSIRO. Это позволяет технике делать панорамы неба с невероятной и даже удивительной детализацией и точностью, собирая огромное множество новейших данных, которые после проходят обработку с помощью суперкомпьютеров.

«Галактика» преобразовал поступившие данные в двухмерные изображения, которые содержат в сумме 70 миллиардов пикселей! Конечные изображения и информация, благодаря которой появилась возможность для составления карты южного неба, содержат в себе 26 терабайт данных.

Ученые австралийского Государственного ОНПИ заявили, что предполагают отыскать множество миллионов галактик и систем.