Билл Гейтс: «Эта книга настолько хороша, что я подарил ее 50 друзьям»

Если вы хотите порадовать близкого человека, вспомните о старой истине: лучший подарок – это книга. А в вопросе выбора вы, например, можете положиться на рекомендации заядлого читателя Билла Гейтса. И хотя соучредитель Microsoft успел поделиться сотнями своих любимых книг, есть среди них одна, которая получила наивысшую оценку: речь идет о «Проекте Рози» Грэма Симсиона.

Гейтс познакомился с этой книгой благодаря жене Мелинде, которая зачитывала ему отрывки из этого произведения. «В конце концов, она оказалась в моих руках. Я начал читать ее в 11 вечера и не лег спать, пока не дочитал до конца – в 3 утра», – признался Гейтс.

Дебютный роман Симсиона посвящен Дону Тиллману, генетику, который, возможно, страдает синдромом Аспергера. Решив найти подходящую жену, молодой человек делает двустороннюю 16-страничную анкету, которая должна ему помочь достичь цели.