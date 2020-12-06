Билл Гейтс: «Эта книга настолько хороша, что я подарил ее 50 друзьям»

Если вы хотите порадовать близкого человека, вспомните о старой истине: лучший подарок – это книга. А в вопросе выбора вы, например, можете положиться на рекомендации заядлого читателя Билла Гейтса. И хотя соучредитель Microsoft успел поделиться сотнями своих любимых книг, есть среди них одна, которая получила наивысшую оценку: речь идет о «Проекте Рози» Грэма Симсиона.
Гейтс познакомился с этой книгой благодаря жене Мелинде, которая зачитывала ему отрывки из этого произведения. «В конце концов, она оказалась в моих руках. Я начал читать ее в 11 вечера и не лег спать, пока не дочитал до конца – в 3 утра», – признался Гейтс.
Дебютный роман Симсиона посвящен Дону Тиллману, генетику, который, возможно, страдает синдромом Аспергера. Решив найти подходящую жену, молодой человек делает двустороннюю 16-страничную анкету, которая должна ему помочь достичь цели.
«Эта книга не столько о генетике, или слишком логичном мышлении, или веселом путешествии главного героя, сколько о том, как проникнуть в разум и сердце человека, которого многие люди считают странным, и обнаружить, что он на самом деле не так уж отличается от всех остальных, – написал Гейтс в своей рецензии. – Это необычайно умная, забавная и трогательная книга о том, как чувствовать себя комфортно, оставаясь самим собой и занимаясь тем, что тебе нравится».
Гейтсу настолько понравилась эта книга, что он подарил ее, по крайней мере, 50 друзьям. И вы можете взять пример с успешного миллиардера и отправить роман «Проект Рози» всем, кому вы хотели бы сделать приятное.
По словам Гейтса, «Проект Рози» побуждает читателей смеяться, плакать и думать. А самое главное, что в главном герое практически каждый из нас сможет узнать себя: «У всех нас есть свои страхи, и, видя их у главного героя, вы понимаете, что не один такой в этом мире».