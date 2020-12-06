Расы карликов и великанов в прошлом Земли

По данным интернет-издания Huffington Post, расположенный на Голанских высотах Гильгаль-Рефаим или «колесо духов», состоит из пяти концентрических кругов, а в центре находится погребальный курган.

Археологи считают, что это древнейший «жертвенник». Другими словами, более 5000 лет назад это каменное сооружение использовалось как алтарь для жертвоприношений.

Базальтовые блоки, из которых сложено «колесо духов», весят более 40 тыс. тонн, а длина каждой ямы, вероятно выкопанной для тела жертвы, достигает 5 метров. Это позволяет предположить, что Гильгаль-Рефаим был построен великанами.

В Библии упоминается древняя «раса великанов», и это одно из доказательств, что Библия — не вымышленное сказание, а историческая запись.

Эксперт по мегалитическим памятникам из израильского Управления древностей в Верхней Галилее Ури Бергер отмечает:

«Это место до сих пор остаётся загадкой. Мы располагаем некоторой информацией, а не полной картиной. Учёные, которые приезжают сюда, приходят в недоумение, и начинают высказывать различные теории».

В легендах разных народов мира часто встречаются великаны и карлики

Упоминания о великанах и карликах мы можем найти в английском романе «Путешествие Гулливера» и древнекитайском трактате «Книга гор и морей», в которых говорится о королевстве лилипутов и королевстве великанов. Наиболее известным рассказом о карликах является история «Белоснежка и семь гномов».

В греческой поэме «Одиссея» герой встретил на острове великана-циклопа, произведение «Джек и бобовый стебель» также описывает великанов. Сейчас их считают сказками. Однако некоторые недавние археологические открытия подтверждают, что это не просто мифы, а истории, рассказывающие о далёком прошлом.



Фигуры динозавров и человека на камнях Ики

Камни Ики, собранные доктором Хавьером Кабрерой около поселения Ики в Перу, демонстрируют невероятные картины. На этих древних рисунках отчетливо видно, что люди сосуществовали вместе с динозаврами. В то время динозавры походили на домашний скот или даже питомцев человека. Отношение человека к динозаврам было совсем не таким, как у современных людей.

Учёные считают, что динозавры исчезли 65 миллионов лет назад. Так кто же сделал эти рисунки?

Картины, вырезанные на этих камнях, очень загадочные. На одном из камней изображён человек верхом на трицератопсе с топором в руке, на другом человек едет на спине птерозавра.

На этих каменных рисунках изображены почти все наиболее известные виды динозавров, причём вместе с людьми. Можно прийти к выводу, что динозавры играли немалую роль в жизни этих людей.



Известно, что рост тиранозавра примерно равен трёхэтажному зданию. Но на всех камнях динозавры изображены не намного крупнее людей.

Например, соотношение размеров трицератопса и его всадника соответствует пропорциям человека, сидящего на быке или буйволе. Так что это означает? Возможно, люди, жившие в эпоху динозавров, были очень большими, то есть теми самыми легендарными «великанами».

Хотя эта идея, на первый взгляд, трудна для восприятия, но если размах крыльев у стрекоз в эпоху динозавров был больше метра, то предположение о том, что люди в эту эпоху были гигантами, вполне вероятно.

Очень большие тазобедренные кости и отпечатки ног

В конце 1950-х годов в долинах Турции было найдено много крупных костных окаменелостей. Исследования показали, что эти окаменелости похожи на кости человека, за исключением того, что они необычайно большие. Найденная тазобедренная кость была длиной 120 см. Исходя из этого, рост «человека» составлял 5 метров, и не будет преувеличением назвать его великаном.

Огромные человеческие следы на фотографии, сделанной палеонтологом К. Догерти в техасской «Долине великанов», позволяют рассчитать рост человека, оставившего их, — около 7,62 м.

Легенды о великанах

Ещё одна похожая находка обнаружилась в США. У индейцев есть легенда: давным-давно жили рыжеволосые великаны, которые отличались огромным ростом и свирепым нравом. После многих лет войн предкам индейцев удалось их изгнать. Эти великаны жили в пещере Лавлок, в 35 км к юго-западу от города с одноименным названием в штате Невада.

Поначалу на эту легенду не обращали внимание, и только в 1911 году, после того как случайно была найдена огромная мумия высотой 2,2 метра с рыжими волосами, легенда вызвала интерес у археологов.

После этого открытия начались исследования. Калифорнийский университет в Беркли и Историческое общество Невады направили туда своих учёных. Горный инженер и антрополог-любитель из Лавлока, штат Невада, исследовал и измерил несколько костей, которые извлёк из пещеры, и обнаружил, что те, кому они принадлежали, могли иметь рос от 2 до 3 метров. Эти костные останки до сих пор хранятся в музее Государственного исторического общества Невады.

В долгой истории развития человечества великаны оставили некоторые доказательства своего существования, дошедшие до современного человека. Эти находки противоречат теории эволюции Дарвина.

Карлики тоже существовали?

В древнекитайских летописях «Исторические записи», «Записи времен тайпинов» и трактате «Ле-цзы» имеются записи о карликах ростом всего лишь несколько сантиметров.

Легенды о карликах не ограничиваются пустыми разговорами и фантазиями. Некоторые люди видели их 70 или 80 лет назад. Были не только письменные записи, но и археологические находки, и даже скелеты маленьких людей. Карлики когда-то жили на земле с современным человечеством.

Доктор Франц из Берлинского университета, исследуя пещеру в центральной Мексике, обнаружил странный рисунок на земле и тут же начал раскопки. В итоге он нашёл небольшие предметы первой необходимости и украшения, настолько маленькие, что они были похожи на игрушечные.

Раскопав до конца, он наконец увидел останки владельца этих вещей — карлика. Скелет был в высоту около 12 см. И это определённо не тело ребёнка, кости принадлежали взрослой особи. Исследования учёных подтвердили, что возраст находки составляет около 5000 лет.

Археологические находки останков индонезийских карликов

Согласно сообщению в журнале Nature от 27 октября 2004 года, археологи обнаружили останки маленьких людей на острове Флорес, Индонезия, рост которых всего около 1 метра.

Объём головного мозга у этой расы составлял примерно четверть мозга обычного человека. Учёные полагают, что они существовали в этом районе, по крайней мере, 18 тыс. лет назад.



Геологическое исследование показывает, что около 12 тыс. лет назад на острове Флорес произошло извержение вулкана, и большая часть уникальной флоры и фауны была уничтожена.

Археологи считают, что, вполне вероятно, не вся часть населения погибла в этом стихийном бедствии. Согласно местным преданиям, когда сотни лет назад голландские землепроходцы пришли на остров, там ещё были карлики. В последний раз их видели 100 лет назад.

Чёрных карликов видели в сороковых годах

Один из очевидцев, Ло Гуйшен, в 17-м выпуске газеты «Цю чжи ши цзе» рассказал свою историю:

«Моя семья жила на берегу реки Лицзян, недалеко от города Гуйлинь. Я помню, что однажды, в середине 1940-х годов, в полдень, я нёс в руках миску с рисом, шёл и ел. Внезапно на скамейке позади дома, где сушилась одежда, я увидел, как из-под ткани выходят два «чёрных маленьких человечка». Они были ростом около четырёх сантиметров. Всё тело было как будто покрыто сажей, кажется, они были без одежды. Они подошли к центру скамейки и встали ко мне лицом. Я поднял палочки для еды, и они одновременно подняли руки вверх. Солнце очень ясно высветило их маленькими пальцы. Я был очень напуган. Я взял камень и бросил в них, затем сразу же побежал обратно в дом, чтобы позвать взрослых, но те два «маленьких чёрных человечка» уже исчезли».

Многие учёные говорят о том, что история человечества гораздо древнее, чем утверждает современная наука, и на Земле существовали доисторические цивилизации.

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