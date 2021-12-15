Установлены места на Земле, где можно будет пережить апокалипсис

В список самых безопасных мест, где можно будет пережить апокалипсис, вошли Исландия, Британия, Тасмания и Ирландия.
Однако самым безопасным местом на планете ученые назвали Новую Зеландию и в случае глобальной катастрофы самые большие шансы выжить будут у тех, кто находится на этой территории, пишет Sustainability.
В своем исследовании ученые отмечают, что в данный момент человечество уже находится на грани коллапса из-за созданного энергетического дисбаланса, высокого уровня загрязнения окружающей среды, злоупотребления природными ресурсами и глобального потепления.
Среди причин, которые могут спровоцировать крах человеческой цивилизации, ученые указывают финансовую и климатическую катастрофы, глобальные природные катаклизмы, пандемию вируса, намного более страшную, чем коронавирус SARS-CoV-2.
В оценке наиболее безопасных стран в случае глобальной катастрофы ученые руководствовались критериями возможностей для проведения сельскохозяйственной деятельности, потенциалом для защиты границ от нежелательной массовой миграции, а также возможностью производства энергоресурсов и промышленным потенциалом.
При этом исследователи также перечислили факторы, которые страны могут улучшить, чтобы лучше защитить себя от глобальных потрясений.
В частности, человечеству стоит отказаться от глобализации и перепотребления, поскольку это подрывает устойчивость к глобальным потрясениям.
При этом отмечается, якобы миллиардеры уже покупают землю для постройки бункеров в Новой Зеландии, готовясь к вероятному апокалипсису.