Ученые рассказали о судьбе древней развитой цивилизации Китая

Международная группа ученых показала, что культура Лянчжу, существовавшая более пяти тысяч лет назад на востоке Китая, исчезла из-за изменения климата в регионе. Несмотря на то что древнекитайская цивилизация владела достаточно продвинутыми технологиями управления водными ресурсами, она погибла из-за сильных наводнений, вызванных аномальными муссонными ливнями.



Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Руины города Лянчжу находятся в дельте реки Янцзы, примерно в 160 километрах к юго-западу от Шанхая. Около 5,3 тысячи лет назад зародилась высокоразвитая культура, которая создавала крупные гидротехнические сооружения, хотя при этом не владела металлообработкой. Лянчжу представлял собой город-крепость со сложной системой судоходных каналов, плотин и водохранилищ. Система охватывала большие сельскохозяйственные площади и позволяла обрабатывать их в течение всего года.

До сих пор точно неизвестно, что привело к исчезновению древнекитайской цивилизации. Археологи не нашли следов военных конфликтов, что исключает человеческий фактор гибели культуры Лянчжу. Ключом к раскрытию судьбы Лянчжу оказался тонкий слой глины, покрывавший руины и указывавший на возможную связь с наводнениями на реке Янцзы или штормовыми нагонами в Восточно-Китайском море.