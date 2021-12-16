Как Бах писал прекрасную музыку, пережив столько горя

«В каждой музыке — Бах, в каждом из нас — Бог», — писал поэт Иосиф Бродский…

— Ты знаешь, что Бах потерял малолетнюю дочь, а потом трех сыновей, а потом и жену Марию-Барбару? — говорит Натан. — Знаешь?

— Нет.

— Потом они со второй женой, Анной-Магдаленой, потеряли еще четырех дочек и трех сыновей. Одиннадцать любимых детей… Многие исследователи задавались вопросом: как Бах сумел пережить эти утраты? Почему не перестал дышать, почему его сердце не остановилось? А главное — как он смог и дальше писать музыку? Кантаты, сюиты для виолончели, мессы, концерты… Самую прекрасную музыку, какую доводилось слышать миру. Знаешь, как он смог? Я тебе скажу.

— Ну и как?

— Нота за нотой…

Дженнифер Доннелли

В конце партитуры он всегда писал «Soli Deo gloria» («одному Богу слава»), а в начале — «Господи, помоги». Поэтому и играть Баха можно, только молясь: играешь — словно творишь молитву.

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