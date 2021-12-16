Кетцалькоатль — самое гигантское летающее существо

Если сегодня на болоте мы можем встретить цапель, то 70 миллионов лет назад вдоль реки Рио-Гранде, на границе между США и Мексикой, бродили куда более впечатляющие существа. Птерозавр Quetzalcoatlus высотой 3,7 метра, имевший 12-метровый размах крыльев, считается гигантом среди летающих созданий всех времен.

Ученые и художник постарались восполнить пробелы и воспроизвести его образ как можно детальнее. Работы опубликовало на этой неделе Общество палеонтологии позвоночных (SVP).

Ископаемые останки этого родственника динозавров позднего мелового периода нашли в конце 1970-х в техасском национальном парке Биг-Бенд. Крылатый ящер получил имя Кетцалькоатль, в честь божества ацтеков в виде летающего змея. Но, в отличие от мифического существа, у реального Кетцалькоатля тело было покрыто не перьями, а волосами, как и у всех птерозавров. Часть ископаемого крыла была сопоставима по размеру с крыльями некоторых самолетов. Передний край крыла представлял собой удлиненную конечность, как если бы ваша лыжная палка продолжалась от основания пальцев и гнулась под углом 90 градусов.