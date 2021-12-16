Кетцалькоатль — самое гигантское летающее существо

Если сегодня на болоте мы можем встретить цапель, то 70 миллионов лет назад вдоль реки Рио-Гранде, на границе между США и Мексикой, бродили куда более впечатляющие существа. Птерозавр Quetzalcoatlus высотой 3,7 метра, имевший 12-метровый размах крыльев, считается гигантом среди летающих созданий всех времен.
Ученые и художник постарались восполнить пробелы и воспроизвести его образ как можно детальнее. Работы опубликовало на этой неделе Общество палеонтологии позвоночных (SVP).
Ископаемые останки этого родственника динозавров позднего мелового периода нашли в конце 1970-х в техасском национальном парке Биг-Бенд. Крылатый ящер получил имя Кетцалькоатль, в честь божества ацтеков в виде летающего змея. Но, в отличие от мифического существа, у реального Кетцалькоатля тело было покрыто не перьями, а волосами, как и у всех птерозавров. Часть ископаемого крыла была сопоставима по размеру с крыльями некоторых самолетов. Передний край крыла представлял собой удлиненную конечность, как если бы ваша лыжная палка продолжалась от основания пальцев и гнулась под углом 90 градусов.
Кетцалькоатль.James Kuether
Из-за длинных «рук» Кетцалькоатль должен был иметь необычную походку: его сложенные крылья неизбежно касались земли, и он не мог просто идти на двух ногах. Современная летучая мышь-вампир использует для ходьбы передние конечности, но у птерозавра, судя по строению костей, крылья двигались только вперед и в сторону, а чтобы идти вперед, надо отталкиваться назад. Скорее всего, сначала он поднимал левую руку, делал шаг левой ногой, затем опускал руку, и то же самое с правой. Хотя это кажется затруднительным, животное умело быстро передвигаться. По словам ученых, эта теория идеально сочетается с тропами птерозавров, открытыми в 90-е на юге Франции.
Обитал птерозавр на болотах и полях, а его рацион питания был примерно такой же, как у современных цапель. Строение клюва у них также аналогичное, напоминает палочки для еды, которыми удобно брать рыбу и другую мелкую добычу. Чтобы проглотить свой улов, он, как и цапля, закидывал голову вертикально. Гуляя по суше, крутил головой в разные стороны на 180 градусов, обозревая окрестности.
Чтобы оттолкнуться от земли и взлететь, Кетцалькоатль, вероятно, подпрыгивал на своих сильных задних ногах, что тоже напоминает цаплю. В небе с расправленными крыльями он парил, как кондор. После замедления планировал вниз, приземлялся на задние ноги, делал небольшой прыжок, затем опускал крылья и выпрямлялся, стоя на четырех конечностях.