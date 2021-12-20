Ури Геллер заявил, что инопланетяне готовятся выйти на контакт с человечеством

Известный экстрасенс Ури Геллер (Uri Geller) заявил, что грядет внеземной контакт, который состоится после многих лет изучения человечества. Об этом сообщает издание Daily Star.

Такое заявление сделал Ури Геллер после того, как изучил документы NASA, указывающие на то, что инопланетяне с древних времен были на Земле. Геллер считает, что человечество увидит ошеломляющую посадку инопланетных кораблей, которая, как он утверждает, будет похожа на постановку Стивена Спилберга.

В интервью The Sun он сказал: «Я думаю, что они изучают нас. Я не знаю, чего они на самом деле хотят».