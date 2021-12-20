Крупный астероид приблизится к Земле 27 декабря 2021 года

NASA заявило, что в конце 2021 года астероид размером около 190 метров пройдет близко к нашей планете.

27 декабря 2021 года крупный астероид, известный как 2018 AH, приблизится к орбитальной траектории Земли. По сообщениям экспертов NASA, если он столкнется с Землей, то это вызовет гораздо больший ущерб, чем атомная бомба.

По оценкам специалистов, если космическое тело столкнется с Землей, то это приведет выбросу энергии, эквивалентному 77 мегатонн тротила. Это в 1,5 раза мощнее взрыва царь-бомбы, созданной советскими физиками, и в 3300 раз разрушительнее, чем бомбы сброшенной на Хиросиму.