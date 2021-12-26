«Блокадный ребенок»: о чем молчал Андрей Мягков

Фильмы с участием Андрея Мягкова прошли испытание временем, их смотрит уже несколько поколений. Он был действительно талантливым артистом, которому подвластны любые образы — как драматические, так и комедийные. При этом многие его коллеги говорили о том, что Андрей Васильевич был замкнутым. И чем популярнее он становился, тем более закрытым был его образ жизни…

«Сейчас много говорят о закрытости Андрея, о нежелании общаться и даже принимать помощь от близких.

На самом деле он всегда был таким. Настоящий ленинградец — самодостаточный и очень интеллигентный. В нем жила главная чеховская черта — никого не тревожить своими бедами, беречь покой других.