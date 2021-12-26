На что внимательно смотрит душа — то и начинает заполнять нашу жизнь Думайте о хорошем!..Хотите, я вам кое-что интересное покажу? Вот внизу картинка, очень простая. В центре крестик, вокруг — розовые пятна. Если сосредоточенно смотреть на крестик одним глазом, розовые пятна совершенно исчезнут. Сначала медленно поблекнут, а потом пропадут. Останется серый фон, никаких пятен! Виден крестик на сером фоне.Это глаз перестал видеть розовые кружочки. И они исчезли. Зрение усилием воли вы сосредоточили на крестике, — и все остальное пропало.Это «эффект Трокслера», жил 200 лет назад философ и врач с такой фамилией. Он изучал устройство зрения, но этот эффект ещё вот на что намекает: когда вы на чем-то сосредоточены, когда вы фиксируете своё внимание, своё внутреннее зрение на чем-то, все остальное постепенно блекнет и исчезает.Если вы видите внутреннюю цель и не даёте себя сбить с толку, многие препятствия исчезнут. На самом деле, они существуют у нас в голове. Сомнения, страх, тревога, неуверенность в себе, родительские негативные программы… Они перестанут мешать. Они исчезнут.Если вы сосредоточены на хорошем, если вы в фокусе внутреннего зрения держите хорошее, светлое, доброе, плохое перестаёт входить в вашу жизнь. Если вы думаете о любимом человеке и не выпускаете его милый образ из поля зрения души, токсичные люди перестают вас мучить и тревожить. Они сливаются с серым фоном. Исчезают.И наоборот: стоит начать вдумываться в плохое, тревожное, неприятное, как все хорошее начинает медленно, но верно исчезать. Обесцениваться, сливаться с фоном и уходить из вашей жизни. Ваше внутреннее зрение сосредоточено на плохом, на черном. И вскоре только это чёрное и останется…У души нет глаз, сетчатки, палочек, колбочек… Но у души тоже есть зрение и внимание. Когда это внимание поглощено неприятным объектом, все хорошее исчезает. Надо учиться смотреть на хорошее пристально и внимательно. Прилагать усилия, проявлять волю, чтобы не отводить взгляд от хорошего, светлого, доброго. Или не отвлекаться от своей цели — она тоже как крестик. Смотрите на неё и не давайте сбить себя с толку!Так работает наше внутреннее внимание. Кто сосредоточен на хорошем, кто не отвлекается от цели, тот приходит к успеху. К исцелению. К богатству. К любви…Автор: Анна Кирьянова