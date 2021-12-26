«Ревела в новогоднюю ночь — и год был ужасным»: почему сбываются приметы

От нас зависит и день, и год. И мистики в этом нет…
«У меня так, чтобы в новогоднюю ночь плакала, было один единственный раз. Этот год был самым ужасным в моей жизни. Узнала, что у мужа есть другая женщина. Потом терпела его роман несколько месяцев. И в конце года развелась».
Обсуждали люди на форуме известную примету: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Посмеивались, конечно. Обычный на самом деле день, обычная ночь. Так же люди и болеют, и ссорятся, и плачут. Что же теперь — весь год им страдать? Не стоит переживать, не стоит обращать внимания. И всё же примета сбывается. Женщина поделилась своей историей: рыдала в новогоднюю ночь и душевная боль стала спутницей на месяцы.
Да, бывают удивительные совпадения, когда небольшой событие в особый день — подсказка, прообраз грядущих событий. Знак, предвестник. И тому есть причины.
Первая — в душе мы знаем о том, что будущее нам готовит. И готовимся сами. Любимый стал реже обнимать, слушает вполуха, позже приходит с работы. В суете забот люди не всегда замечают охлаждения партнера, но на уровне чувств, интуиции женщины тонко реагируют на изменение мимики, тона голоса, направленности взгляда. Горят гирлянды, порезаны закуски, и муж садится за праздничный стол, пряча в карман телефон, отводя взгляд. Прежний и чужой одновременно. И женщина плачет из-за пролитого вина, подгоревшего жаркого… А потом плачет весь год.
Вторая причина того, что примета сбывается, мы сами.
Наша жизнь не состоит из чего-то не нашего, чужого. Мы задаем тон будущему своими состояниями, настроем, установками, отношением. Наша судьба, жизнь — фрактал. Это такая фигура, где отдельный элемент похож на целое, ему подобен. От нас зависит и день, и год.
Посмотрите, как выглядят фракталы в природе и на рисунках. Меняя себя как элемент, мы можем менять и рисунок судьбы. Новогодняя примета обязательно сбудется.
По материалам: Тайна – это ты