«Ревела в новогоднюю ночь — и год был ужасным»: почему сбываются приметы

От нас зависит и день, и год. И мистики в этом нет…

«У меня так, чтобы в новогоднюю ночь плакала, было один единственный раз. Этот год был самым ужасным в моей жизни. Узнала, что у мужа есть другая женщина. Потом терпела его роман несколько месяцев. И в конце года развелась».

Обсуждали люди на форуме известную примету: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Посмеивались, конечно. Обычный на самом деле день, обычная ночь. Так же люди и болеют, и ссорятся, и плачут. Что же теперь — весь год им страдать? Не стоит переживать, не стоит обращать внимания. И всё же примета сбывается. Женщина поделилась своей историей: рыдала в новогоднюю ночь и душевная боль стала спутницей на месяцы.