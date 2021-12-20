Искусственный интеллект «Мегатрон» напугал ученых своими прогнозами

Ученые решили, что искусственному интеллекту стоит поучаствовать в недавних дебатах в Оксфордском университете. Компьютеру задали вопрос: что он думает о будущем и является ли появление ИИ этичным.

ИИ, отвечавший на вопросы, называется Мегатрон, он создан командой из компании Nvidia. В «голове» Мегатрона хранится вся «Википедия», 63 миллиона английских новостных статей и 38 гигабайт разговоров на Reddit.

Благодаря такому объему информации, он научился формировать собственное мнение. В дебатах участвовали и люди. Когда они заявили, что не верят в будущую этичность ИИ, Мегатрон ответил так, что напугал присутствующих.