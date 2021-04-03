Употребление сладких напитков оказалось способно ухудшить память

Нейробиолог Скотт Каноски много лет изучал связь между питанием и функционированием мозга. Его работы показали, что употребление сладких напитков ухудшает функцию памяти у крыс. И что те же самые напитки изменяют микробиом кишечника. Теперь он вместе с учеными из Калифорнийского университета и Университета Джорджии выяснил, существует ли прямая связь между изменениями в микробиоме и памятью. Подробности опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Ученые предоставили крысам-подросткам свободный доступ к сладкому напитку, похожему на те, что пьют люди. Когда примерно через месяц грызуны стали взрослыми, исследователи проверили их память двумя методами. Один исследовал память, связанную с гиппокампом, другой метод — функцию памяти, контролируемую периферической корой.

Оказалось, у животных, потреблявших много сладкого напитка, чаще возникали проблемы с памятью, которая использует гиппокамп. При этом сахар не влиял на воспоминания, создаваемые периферической корой.