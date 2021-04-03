Употребление сладких напитков оказалось способно ухудшить память

Нейробиолог Скотт Каноски много лет изучал связь между питанием и функционированием мозга. Его работы показали, что употребление сладких напитков ухудшает функцию памяти у крыс. И что те же самые напитки изменяют микробиом кишечника. Теперь он вместе с учеными из Калифорнийского университета и Университета Джорджии выяснил, существует ли прямая связь между изменениями в микробиоме и памятью. Подробности опубликованы в журнале Translational Psychiatry.
Ученые предоставили крысам-подросткам свободный доступ к сладкому напитку, похожему на те, что пьют люди. Когда примерно через месяц грызуны стали взрослыми, исследователи проверили их память двумя методами. Один исследовал память, связанную с гиппокампом, другой метод — функцию памяти, контролируемую периферической корой.
Оказалось, у животных, потреблявших много сладкого напитка, чаще возникали проблемы с памятью, которая использует гиппокамп. При этом сахар не влиял на воспоминания, создаваемые периферической корой.
Затем исследователи проверили микробиомы кишечника крыс и обнаружили различия у тех, кто пил простую воду и воду с сахаром. У пьющих сладкий напиток было больше популяций двух особых видов кишечных бактерий — Parabacteroides distasonis и Parabacteroides johnsonii.
После эксперимента исследователи выяснили, могут ли Parabacteroides без помощи сахара влиять на функцию памяти крыс. Они пересадили бактерии, выращенные в лаборатории, в кишечник молодых животных, которые пили только воду. У грызунов, получивших бактерии, наблюдалось ухудшение памяти почти такое же, как у крыс, потреблявших сахар. Однако у них наблюдалось нарушение памяти и в перифокальной коре. Это еще раз доказывает, что изменения функций мозга на деле могут вызываться изменениями микробиома кишечника.
Наконец, биологи изучили активность генов в гиппокампе и сравнили крыс, пивших воду с сахаром, обычную воду, и тех, кому пересадили бактерии. Активность генов изменилась и у грызунов, потреблявших подслащенные напитки, и у подопытных, которым пересадили Parabacteroides.
Результаты этого исследования подтверждают прямую связь между микробиомом кишечника и функцией мозга на молекулярном уровне. В будущем команда надеется определить, может ли изменение привычек, таких как более здоровая диета и спорт, обратить вспять вред, вызванный повышенным потреблением сахара в начале жизни.