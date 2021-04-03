Прямo на глазах ученых, в Антарктиде, из-за гор вылетела «летающая тарелка»

В Антарктиде норвежские ученые сняли новое видео НЛО, на котором четко можно рассмотреть объект, напоминающий «летающую тарелку».
Так, объект завис в небе, и удивленные экспедиторы смогли зафиксировать это явление на фото и видео камеру.
На кадрах объект виден отчетливо, поскольку расстояние до объекта было довольно небольшое, а освещение хорошее.
Возникнув из-за гор, «летающая тарелка» зависла, но затем улетела…
В социальных сетях до сих пор идет дискуссия касательно того, настоящее это НЛО, или же это качественный монтаж.