Прямo на глазах ученых, в Антарктиде, из-за гор вылетела «летающая тарелка»

В Антарктиде норвежские ученые сняли новое видео НЛО, на котором четко можно рассмотреть объект, напоминающий «летающую тарелку».

Так, объект завис в небе, и удивленные экспедиторы смогли зафиксировать это явление на фото и видео камеру.

На кадрах объект виден отчетливо, поскольку расстояние до объекта было довольно небольшое, а освещение хорошее.