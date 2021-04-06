3 знака Зодиака, которые обманут даже детектор лжи

Для некоторых людей искажение правды не составляет особого труда. Вымышленные подробности просто слетают у них с языка, словно идеально гармоничная симфония. И хотя все мы достаточно осознанные, чтобы понимать степень своей искренности, порой мы прибегаем в этом вопросе к астрологии.
Вот три знака Зодиака, которые врут очень искусно:
Близнецы – рассказчик. Близнецы не могут не приукрашивать свои истории вымышленными фактами. Конечно, они ходили на музыкальный концерт под открытым небом в 90-х. Вот только история эта будет гораздо интереснее, если добавить сюда полнолуние или сказать, что певец во время исполнения романтической песни указывал пальцем на вас.
Хотите приукрасить свой рассказ? У Близнецов просто превосходные редакторские способности. А так как они постоянно сменяют одну идею на другую, эти маленькие и быстрые пташки могут с такой же скоростью распевать и свою ложь.
Глубоко внутри любопытные Близнецы просто хотят, чтобы люди считали их такими же интересными, как и окружающий их мир. Но вместо того, чтобы теряться в своих домыслах, им необходимо понять, что безопаснее всегда будет придерживаться правды.
Скорпион – защитник. Поскольку сезон Скорпионов приходится на глубокую осень, представители этого знака олицетворяют собой загадочность, силу и близость темной ночи. Это одаренные личности, которые хорошо различают ложь и легко разгадывают секреты (они наверняка уже знают пароль к вашему телефону). А поскольку они сверхчувствительны к поведению обманщиков (бегающие глаза, ускоренная речь), Скорпионы избегают повторения этих ошибок, когда лгут сами.
Скорпион словно скользящий по болотам аллигатор, у которого из-под воды выглядывают только глаза. Он постоянно сканирует окружение в поисках угрозы, скрывая все свои слабые стороны под водой. Вместо того, чтобы признаться вам, что он уехал из города из-за неприятного расставания, Скорпион скажет, что ему просто захотелось «сменить обстановку».
Для Скорпиона ложь ради самозащиты всегда оправдана.
Весы – гармонизатор. Человек, с которым вы встречаетесь (один из армии ваших поклонников), приглашает вас к себе посмотреть на его впечатляющую коллекцию пластинок. И пока вы попиваете бокал вина, он вдруг ставит одну из ваших самых нелюбимых песен. Вот тот самый момент, когда любезные Весы начинают свою блистательную речь – сладкую ложь, которая не должна испортить момент: «Отличная песня!».
Представители этого знака жаждут гармонии. И при необходимости они проложат свою дорогу к равновесию с помощью лжи. Очарованные эстетической красотой (пастельными пионами и спальней, залитой золотым светом), Весы падки на внешнюю красоту. Они лгут ради избегания конфликтов и налаживания контактов.