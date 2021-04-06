3 знака Зодиака, которые обманут даже детектор лжи

Для некоторых людей искажение правды не составляет особого труда. Вымышленные подробности просто слетают у них с языка, словно идеально гармоничная симфония. И хотя все мы достаточно осознанные, чтобы понимать степень своей искренности, порой мы прибегаем в этом вопросе к астрологии.

Вот три знака Зодиака, которые врут очень искусно:

Близнецы – рассказчик. Близнецы не могут не приукрашивать свои истории вымышленными фактами. Конечно, они ходили на музыкальный концерт под открытым небом в 90-х. Вот только история эта будет гораздо интереснее, если добавить сюда полнолуние или сказать, что певец во время исполнения романтической песни указывал пальцем на вас.