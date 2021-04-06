В Университете Мичигана ученые проводят интересное исследование, которое связано с одной из гипотез происхождения человека. Она необычная, но пока не доказано то, что она не может иметь права на существование, ученые ищут доказательства того факта, что человек мог произойти из звездной пыли.



Исследователь Джи Ли – один из авторов этого исследования. Он считает, что большая часть углерода, который есть на Земле, оказалась на Голубой планете из межзвездной среды. Этот материал может и до сих пор существовать в космосе между звездами и галактиками. Ученый полагает, что образование углеродного «слоя» на Земле произошло после того, как сформировался протопланетный диск. На тот момент облака различных соединений, в том числе пыли и газа, окружали молодое Солнце. Они могли также содержать строительных блоки планет.

Углерод мог быть изолирован в твердые частицы, это произошло в течение одно миллиона лет после того, как образовалось Солнце. То есть фактически углерод, который считается основой жизни на Земле, совершил беспрецедентное путешествие на нашу планету. Одна из версий ученых гласит, что углерод мог образоваться на Земле. Его основой вполне могли стать планеты, которые присутствовали в газе туманностей, а затем он опустился на скалистую планету в виде осадка, в котором и были молекулы.

Ряд ученых из разных стран мира сошлись во мнении, что эти молекулы могли нести углерод, но они не могли быть пригодными для построения Земли, поскольку в результате испарения он не конденсируется обратно в твердое тело. Ли отметил, что эта модель конденсации использовалась наукой на протяжении многих лет. И эта модель поддерживала теорию о том, что во время образования Солнца все элементы планеты испарились, а по мере охлаждения диска некоторые из этих газов конденсировались и поставляли химические ингредиенты твердым телам. Но не углерод.