10 000 летний артефакт из иридия

Эту находку нашли во Флориде, материал, из которого состоит этот предмет – иридий, очень редкий металл, его находят только в метеоритах, которые упали на Землю. Ученые подвергли анализу и изучению эту находку, и удалось установить, что ей примерно 10 -12 тыс. лет. Исследователей удивил тот факт, как она искусно сделала, потому что сама по себе маска очень тонкая.

Поверхность предмета покрывает рисунок, по предположениям специалистов это божество инков – Виракоча. Это божество у народов Инки было создателем. Существо это пришло из Титикаки и дало свет всему живому.

Историки считают, что эта маска была украдена испанцами примерно в 1715 г. , как и другие артефакты и увезли на корабле «Ла Консепсьон», позже оно утонуло во время шторма.