12 основ идеального рациона от доктора Хироми Шинья

Известный японский врач, гастроэнтеролог и хирург Хироми Шинья — автор нескольких бестселлеров, посвященных здоровому образу жизни.

Программа питания, изложенная Хироми Шинья в книге «Волшебные энзимы, или Книга о вреде «здорового» питания», в частности, помогла обрести здоровье Кевину Кляйну, Стингу, Дастину Хоффману, экс-премьер-министру Японии Накасонэ, лауреату Нобелевской премии Леону Есаки и многим другим пациентам.

Хироми Шинья считает, что современный подход к лечению и узкая специализация в медицине вредны, так как лишают возможности врача проводить целостное обследование организма больного. Гастроэнтеролог занимается желудком и кишечником, а стоматолог — зубами. А между тем, в теле человека все взаимосвязано. И если в зубе появилось дупло, то это обязательно сказывается на пищеварении. Но разве до этого есть дело узкому специалисту? Конечно, нет! Вот и получается, что мы сами должны брать ответственность за собственное здоровье. И никакая медицина не может сделать нас здоровыми, если мы не изменим привычный образ жизни и питания.

Согласно его теории о волшебных энзимах, здоровье человека иссякает и жизнь заканчивается, если исчерпывается «энзимный потенциал».

Энзимы или ферменты — это белковые молекулы — катализаторы, которые образуются во всех живых организмах. Благодаря им распускаются почки на деревьях и прорастают семена. Множество различных ферментов вырабатывается и в организме человека. Без них невозможно переваривание и усвоение пищи, обновление клеток, обезвреживание токсинов и очищение организма от шлаков. Проще говоря, без ферментов жизнь невозможна!

Известно, что в нашем организме насчитывается около пяти тысяч видов различных энзимов. Три тысячи ферментов вырабатывают кишечные бактерии, а остальные попадают в организм с пищей. Отсюда следует, что если мы будем питаться полноценными, богатыми ферментами продуктами, то будем иметь высокий «энзимный потенциал», непробиваемый иммунитет и жить долгой и активной жизнью.

Главный принцип его программы питания — сохранение высокого «энзимного потенциала». Только в этом случае вы забудете о болезнях и будете жить долгой и активной жизнью.

12 советов по правильному питанию от Хироми Шинья:

1. Употребляйте продукты с высоким содержанием энзимов.

2. Придерживайтесь рациона, который состоит из круп на 50%, из овощей и фруктов — на 35-40%, и только на 10 — 15% из мяса.

3. Старайтесь употреблять только неочищенные крупы.

4. Ешьте больше свежих, не прошедших обработку, продуктов.

5. Максимально ограничьте употребление молочных продуктов.

6. Отдавайте предпочтение рыбе, а не мясу. Мясо не преумножает жизненную энергию. Оно ускоряет не только развитие, но и процессы старения.

7. Суточная норма белков (мясо, рыба) для человека примерно 1 грамм белков на килограмм веса. Человеку весом шестьдесят килограмм вполне достаточно 60 граммов животных белков в день.

8. Избегайте маргарина и жареной пищи.

9. Тщательно пережевывайте еду и старайтесь есть маленькими порциями.

10. В сутки употребляйте не менее 1,5-2 литра воды. Лучше всего ее пить утром, сразу после пробуждения, а также за 1 час до каждого приема пищи — это самый лучший способ удовлетворить потребность организма в воде. За какие-нибудь тридцать минут вода переместится из желудка в кишечник и, значит, никак не нарушит процесс пищеварения.

500-700 миллилитров утром натощак;

500 миллилитров за час до завтрака;

500 миллилитров за час до обеда.

11. Максимально откажитесь от кофе, зеленого и черного чая. Отдавайте предпочтение травяным, овсяному и гречишному чаям не более 1-2 чашек в день.

12. По возможности не ешьте и не пейте позже, чем за 5-6 часов до отхода ко сну. При сильном голоде за час до сна можно съесть небольшую порцию фруктов.

По материалам: bud-molod.com