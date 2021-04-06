«Привет, меня зовут Альцгеймер!»: Татьяна Черниговская о мозге и слабоумии

Наш мозг уникален и обращаться с ним следует уважительно. А это означает, скажем, читать сложную литературу, слушать сложную музыку, смотреть сложные фильмы. Люди должны работать головой, это спасает мозг, считает нейролингвист Татьяна Черниговская — ученый, которая умеет простым языком объяснить даже очень сложные вещи. Итак…

«Нужно к себе прислушиваться. Иногда стоит бросить дела, погулять, не ждать, пока мозг скажет: «Привет, меня зовут Альцгеймер! Запомнила? Ах не запомнила? Повторяю еще десять раз».

Доиграться бы не хотелось, но это не в нашей власти. В нашей власти затормозить скорость изменений — люди должны работать головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен. Наталья Бехтерева написала незадолго до ухода в лучший мир научную работу «Умные живут долго».

И когда я смотрю на полки с книгами, даже злость берет: они здесь будут стоять, а я к праотцам отправлюсь, так их все и не прочитав, потому что нет на это времени.

Я совершенно искренне не понимаю людей, которые говорят, что им скучно жить. Это как? Вокруг столько фильмов, книг, музыки — а при­рода какая невероятная! Если тебе скучно жить — ты совсем дурак».

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«Если вы занимаетесь напряженной интеллектуальной работой, то можете отодвинуть болезнь Альцгеймера на годы. Все зависит от вас: обучение меняет мозг физически, увеличивает плотность нейронной сети, улучшает ее качество, влияет на рост дендритов и аксонов»

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«Болезни Паркинсона и Альцгеймера – это нейродегенеративные заболевания. Сейчас работают над тем, чтобы их победить. Но я же не даром говорила про степень сложности монстра, который здесь сидит (показывает на голову). Очень сложно… Там есть генетические вещи. Тогда надо с генами играть. Но вы понимаете, как это опасно? Вы влезаете в геном – я сознательно говорю просто. Предположим, что вы знаете, какой ген отвечает за Альцгеймера, хотя так нельзя сказать, это не один ген. Но, допустим, знаем и уберём. Но это такая сложная система, что вы не можете быть уверены, что вы её не разрушили вообще. Да, ищут лекарства. Это невероятной сложности вещи. Человек, которому это удастся, он возьмёт все Нобелевские премии сразу.

Рейган, президент Америки, ушёл в отставку из‑за этой болезни. Он выступил перед нацией и сказал, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера и пока в состоянии, он это сообщает. Это очень мужественный шаг – перед всей‑то страной сказать.

И что? Очень долго жил в полной невменяемости. Кстати, жил очень счастливо. Он физически был здоров. Он на лошади скакал, на яхтах ходил. Прекрасно жил, только ничего не помнил. Как‑то на день рождения ему подарили сувенир – мраморный Белый дом, говорят: «Это Белый дом». Он отвечает: «Вижу». Ему говорят, дескать, вы в нём жили. Он ответил: «Вы не думайте, что я такой дурачок и не понимаю, что я не мог жить в таком маленьком домике!» У него всё снесло – и то, что он разрушил Советский Союз – всё смыло. Это жуткое дело. Это огромная опасность для человечества. Знаете, как врачи шутят: «Не каждый доживает до своего Альцгеймера».

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