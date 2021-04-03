Почему страну, просуществовавшую более 100 лет, стерли с карты центра Европы

Когда-то на территории между тремя государствами: Нидерландами, Бельгией и Германией находилась маленькая страна, существовавшая более сотни лет, с малоизвестным названием Мореснет. И это неудивительно, ведь в один момент она просто исчезла с карты Европы.

В настоящее время бывшее некогда государство стало бельгийским населенным пунктом, именуемым Кельмисом / Фото: tourister.ru

В настоящее время это бельгийский населенный пункт, именуемый Кельмисом. Но ранее он являлся столицей исчезнувшей страны – Нейтрального Мореснета. В прошлом году умерла Катарина Мессен – последняя из жителей миниатюрной страны. Ей было 105 лет.

Интересные факты о Мореснете

Занимаемый страной участок был крошечным — всего 3.5 квадратных километра / Фото: world.lib.ruНа самом деле занимаемый страной участок был крошечным – всего три с половиной квадратных километра. Но за него боролись Нидерланды и Пруссия, и было из-за чего. В этой местности находилось большое месторождение цинка. В течение веков рудник под названием Vieille Montagne был причиной сражения голландцев, немцев, им интересовался Наполеон. Нидерланды с Пруссией сражались вместе при Ватерлоо, но в отношении рудника каждый был на своей стороне.

Граничащие государства боролись за крошечную страну из-за больших месторождений цинка / Фото: geschiedenisbeleven.nlСпоры велись целый год. Было проведено свыше пятидесяти совещаний и встреч, и ни к чему не пришли. На жителей махнули рукой. Решили, пусть будут ничьи, но под присмотром. Таким образом и возникла эта миниатюрная страна, за которой наблюдали и Пруссия, и Нидерланды. В управлении на смену голландцам пришли бельгийцы.

У Мореснета был свой мэр, гимн, флаг и марки / Фото: br.pinterest.comСо временем Мореснету предоставили суверенитет и даже мэра назначили. Самостоятельность жителям пошла на пользу. У них было низкое налогообложение, а на импорт налога вообще не было, цены были невысокие. Более того, у страны появился свой гимн, флаг, марки. Гражданства у них не было, поэтому обязательная служба в армии им не грозила.

Население Мореснета за непродолжительное время увеличилось с 256 человек до 3 тысяч / Фото: s30243127481.mirtesen.ru

В дополнение к цинковому месторождению здесь были еще и отличные винокурни. 50% страны составлял лес, что положительно повлияло на экологическое состояние страны. Появилась страна в 1816 г. и тогда в ней было всего 256 человек населения. Со временем оно увеличилось до трех тысяч, чего вообще никто не ожидал.

В мини-государстве разговаривали на разных языках, пока не было решено сделать единым — эсперанто / Фото: Pinterest

Новоиспеченные жители занимались пьянством и контрабандой, бордели и кабаки росли, как грибы после дождя. В городе расположились масса преступных элементов со всего мира. Да и вообще здесь разговаривали на разных языках. В какой-то момент, кто-то решил ввести единый язык. Идея понравилась многим, поэтому вскоре население заговорило на эсперанто. В итоге Кельмис превратился в мировой центр его изучения.

В состав Бельгии эта страна вошла в 1944 году, так ее попросту стерли с карт Европы / Фото: klaipeda1945.org

Во времена Первой мировой войны город сожгли немцы и населению ничего не оставалось, как попросить защиты у бельгийцев. Но нейтральным Мореснет был почти до окончания Второй мировой войны. В состав Бельгии эта страна вошла в 1944 г. Так, ее попросту стерли с карт Европы. На память о государстве остались лишь столбы на том месте, где ранее находилась граница.

На память о государстве остались лишь столбы на том месте, где ранее находилась граница

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