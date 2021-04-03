Червы, Трефы: происхождение названий игральных карт

Азартные игры существуют уже не одно столетие, и карты, пожалуй, самые известные в этом списке. Однако это не отменяет того факта, что вокруг них витает немало мифов и версий относительно особенностей их истории и бытования. К примеру, это касается происхождения названий мастей.

Ведь все-таки странно, почему одна из них получила имя в честь оружия, в то время как вторая — от…червяка.

Справедливости ради, следует сказать, что существует несколько версий относительно того, как именно появились названия картежных мастей. Причем одна из наиболее распространенных имеет отношение, как ни странно, к христианству.

Так, считается, что в религии негативно относятся к картам как раз потому, что создатели карт использовали для их обозначения символы, которые придумали первые верующие. А было это во времена поздней Римской империи, то есть в тот период, когда христианство подвергалось преследованиям со стороны государства.

Кто-то вправду считает, что названия мастям карт «дали» первые христиане. /Фото: msk.kprf.ru

Именно тогда первые последователи учения Иисуса якобы придумали специальную систему знаков, которые символизировали священные для них вещи.

Так, например, трефы означали крест, пики – копьё сотника Лонгина, проткнувшее Христа, бубны – камень, на который уложили Иисуса после снятия с креста, а червы, как ни странно – Святой Грааль, ведь первоначально имели вид не сердец, а кубков.

На самом деле, к христианству они отношения не имеют. /Фото: pubhist.com

Однако в реальности эта версия не имеет ничего общего с действительностью, а азартные игры в христианстве не жалуют попросту потому, что считаются происками лукавого.

Кроме того, масти не могут быть христианскими символами, ведь игральные карты были изобретены в далеком от возникновения этой религии Китае, потом проникли в Индию, после — в арабские народы, и только оттуда – в европейские страны.

Согласно официальной истории этой азартной игры, первыми ее освоили испанцы, причем еще до XIV столетия — именно тогда учёные фиксируют первые задокументированные свидетельства бытования карт уже в Европе.

История движения карт по миру интересная и долгая. /Фото: wikiрedia.org

Происхождение же мастей до конца не раскрыто. То есть историки однозначно трактуют этимологию их названий и символики, а вот причины, почему те выглядят именно так, сказать сотни лет спустя очень сложно.

Некоторые масти довольно просты в объяснениях. Так, это относится к пикам – наиболее понятному названию. Здесь все действительно просто — и внешний вид символа, и его название относят нас к знаменитому средневековому оружию.

Пики свое название получили проще всего. /Фото: weebly.com

С трефами ситуация интереснее. Многие на постсоветских просторах считают, что эта масть произошла от изображения креста — правда, не факт, что относят этот символ к религии в данном случае.

Именно поэтому другое название у них «крести». Вот только в реальности никакого отношения к кресту эта масть не имеет, а является изображением трехлистного клевера. А называется так, потому что пришла из французских колод карт, а на французском языке клевер звучит как «trèfle».

А в трефах ни намека нет на крест, оказывается. /Фото: wikimedia.org

Бубны также не обделены занимательной историей. Однако ее проще отследить с английского языка. Дело в том, что там этот ромбический символ называется «diamonds», что означает бриллианты.

А все потому, что значок представляет собой двухмерное изображение кристалла. Но почему тогда «бубны»?

А здесь причина в истории самих карт: первоначально они не имели четко определенной системы мастей и их названий, и если сейчас мы пользуемся символикой французских колод XV столетия, то название конкретно этой масти пришло из немецкого варианта — там эта масть называлась «бубенцы».

С бубнами тоже все довольно забавно вышло. /Фото: astroguide.ru

А вот с оставшейся мастью в виде сердца история самая необычная. Мало кто сегодня в это поверит, однако слово «черви» в картах действительно происходит от червей, которые ползают в земле.

Хотя некоторые считают, что этимология берет начало от французского слова «coeur» – сердце. В какой-то степени это имело место быть, но только до XVIII века, когда эта масть в России действительно называлась «керы» и происходила от того самого слова.

Червы реально получили название от фауны. /Фото: whatistruth.info

Однако позднее, масть стала именоваться «черви», беря начало уже от древнерусского термина «червленые» – окрашенные в красный цвет. А красную краску в те времена добывали путем перетирания самок кошенили, которые, хоть и были насекомыми, а у нас назывались по аналогии с червяками — «червец».

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