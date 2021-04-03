Как привлечь изобилие с помощью благодарности

С глубокой древности мудрецам был известен способ, сделать невезучего человека счастливым и благополучным. Они советовали, каждый день находить 10 событий в своей жизни, за которые он мог поблагодарить Создателя, и искренне это делать. Даже за самые простые вещи: за то, что дышит, имеет возможность ходить, видеть красоту цветов и утренний восход, слышать смех детей и есть вкусную еду. И жизнь этого человека кардинально менялась.

Благодарность имеет чудесные свойства: она способна привлечь в дом изобилие, ненавидимую работу превратить в удовольствие, беспорядок сделать уютом, объяснить все непонятные события в жизни и привлечь спокойствие и мир в души людей, какой бы хаос не окружал их внешне.

Благодарность привлекает благополучие

Чтобы осознать, что на самом деле вы счастливы, нужно постараться посмотреть на свою жизнь со стороны, глазами постороннего наблюдателя. Примите все хорошее, что в ней случается каждый день – маленькие радости, хороших друзей, небольшие победы и свершения. И как только вы начнете их замечать и испытывать благодарность, они начнут расти и преумножаться.