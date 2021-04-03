Как привлечь изобилие с помощью благодарности

С глубокой древности мудрецам был известен способ, сделать невезучего человека счастливым и благополучным. Они советовали, каждый день находить 10 событий в своей жизни, за которые он мог поблагодарить Создателя, и искренне это делать. Даже за самые простые вещи: за то, что дышит, имеет возможность ходить, видеть красоту цветов и утренний восход, слышать смех детей и есть вкусную еду. И жизнь этого человека кардинально менялась.
Благодарность имеет чудесные свойства: она способна привлечь в дом изобилие, ненавидимую работу превратить в удовольствие, беспорядок сделать уютом, объяснить все непонятные события в жизни и привлечь спокойствие и мир в души людей, какой бы хаос не окружал их внешне.
Благодарность привлекает благополучие
Чтобы осознать, что на самом деле вы счастливы, нужно постараться посмотреть на свою жизнь со стороны, глазами постороннего наблюдателя. Примите все хорошее, что в ней случается каждый день – маленькие радости, хороших друзей, небольшие победы и свершения. И как только вы начнете их замечать и испытывать благодарность, они начнут расти и преумножаться.
Почему так важно благодарить?
Благодарите за все, о чем просите, даже если не получаете желаемого. Вы ведь не знаете причину, по которой вам это желаемое не дается? Например, всем известны случаи, когда люди застревали в лифте или пробке и опаздывали на самолет, который затем терпел крушение или когда сломанная нога помешала поехать на тропический остров, а на него обрушилось цунами.Многие спрашивают: «А кому нужна эта благодарность, ведь я неверующий?» Слова искренней признательности не нужны Вселенной или Создателю, особенно, если вы в них не верите, они необходимы именно вам. Благодарение пробуждает в человеке положительные эмоции, которые притягивают в его жизнь то, что он хочет.
Мечтая о чем-либо, но, не имея этого, люди начинают испытывать неудовлетворенность, сомнения в том, что это когда-нибудь случиться, зависть и недоброжелательность к тем, кто это уже имеет. Постоянные мысли о том, что чего-то не хватает, не позволяет привлекать в жизнь новые радостные события, поскольку собственная отрицательная энергия их блокирует. Но человеческий ум способен на чудеса. Фокусируясь на желаемом и испытывая положительные чувства, он добивается того, что мысли и эмоции приходят в согласие и тем самым открывает потоки изобилия.
Как научиться быть благодарным?
Постарайтесь заранее поблагодарить за то, что имеете какое-то сильное желание, и возможность сосредоточиться на том, что хотите. Если вы являетесь очень рациональным человеком, и вам сложно сделать это по настоящему, то постарайтесь быть признательным за то, что сейчас имеете или то, что происходит. Нужно раскрыть, пробудить в себе эту эмоцию, тогда вы дадите возможность доступа к вам энергии изобилия.
В этом вам могут помочь самые простые вещи:
- перед сном вспомните о том, за что можете сказать спасибо – семью, друзей, погоду, новый ноутбук, шутку коллеги, вкусный ужин;
- утром поблагодарите за возможность открыть глаза и увидеть новый день;
- составьте список того, за что особенно признательны и добавляйте в него новые пункты;
- создайте стенд благодарности – прикрепите к нему фото лучших друзей, мест отдыха, событий, праздников, где вы были счастливы;
- вслух или мысленно говорите спасибо за любую мелочь, стакан воды или найденный рубль, и это превратит вас в магнит для хорошего;
- если происходит негативное событие, подумайте, для чего оно произошло, и поблагодарите за то, что оно, возможно, предохранило вас от еще больших бед.
Освободитесь от груза прошлых обид и неприятностей. Перестаньте постоянно прокручивать их в ваших мыслях. Отпустите и оставьте все позади, иначе ноша того, что уже произошло, так и будет висеть на ваших плечах и мешать всему новому. Если прошлые чувства и мысли все еще с вами, то они становятся реальностью в настоящем и блокируют будущее.
Часто люди, даже найдя путь к изобилию и счастью, настолько загромождают его страхами и сомнениями, что просто не могут в него войти. Простите всех и отпустите прошлое, сосредоточьтесь на новом дне и разрешите всему, что должно произойти, случиться.