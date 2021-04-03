Секс с роботами: норма или патология? Имеет ли робосексуальность право на существование?

Может ли робот быть вашим романтическим партером или сексуальным любовником? Станут ли люди будущего влюбляться в роботов и жениться на них? Какими будут социальные и этические последствия использования секс-роботов? Ответы на эти вопросы ищут многие исследователи и борцы за этику. Но пока их мнения сильно расходятся.

Роботы всегда вызывали восхищение и страх. Добавление секса создает синергетический эффект. От классического мифа о Пигмалионе и Галатее до современного телесериала «Мир Дикого Запада» — идея создания совершенных машин, которые будут действовать в качестве наших возлюбленных, продолжает волновать человеческие умы.

В 2007 году университет Маастрихта наградил исследователя Дэвида Леви ученой степенью за диссертацию «Интимные отношения с искусственными партнерами». Леви — известный британский шахматист и автор книг по искусственному интеллекту — получил докторскую степень за теорию о том, что когда-нибудь люди будут жениться на роботах.

В диссертации Леви использовал порядка 450 публикаций в области психологии, сексологии, социологии, робототехники, материаловедения, искусственного интеллекта. Он изучил отношение человека к привязанности, любви и сексуальности и пришел к заключению, что взаимодействия современных людей друг с другом могут соответствовать отношениям человека с роботами будущего.

В своей монографии «Любовь и секс с роботами» [1] Леви пишет: «Тенденции в робототехнике и расширение границ в вопросе брака ведут к тому, что со временем сложные модели роботов будут рассматриваться в качестве супружеских партнеров».

В 2007 году Леви говорил о будущем. Но уже сегодня существует возможность создания специальных роботов для секса. Такие компании как Abyss Creations Realbotix, Rivals Cloud Climax, Smart Doll World, Lumi Dolls и Silicone Lovers давно продают роботизированные куклы, похожие на настоящего человека.

Например, секс-роботы Abyss Realbotix выглядят почти как настоящие женщины и обладают особыми «качествами». Они настолько технологичны, что могут даже испытать оргазм во время полового акта. Клиенты могут настраивать свою модель до мельчайших деталей: лицо, телосложение, голос, характер (например, такие черты как «скромность», «сексуальность», «интеллект», «застенчивость», «чувственность», «ревность», «капризность, «разговорчивость» — всего 18 параметров).

Компания Abyss Creations Realbotix занимается производством и реализацией силиконовых кукол более 20 лет. Сегодня она создает продвинутых секс-роботов с помощью аниматроники, сенсорной технологии и искусственного интеллекта. Abyss делает куклы женщин и мужчин, а также транссексуалов.

Каждая кукла создается вручную командой дизайнеров и художников. Головы кукол полностью аниматронные. Их лица могут улыбаться, разговаривать, моргать и двигать глазами.

С роботом можно общаться вербально или посредством специального приложения в смартфоне. Модель с искусственным интеллектом Harmony может запоминать детали о клиенте, такие как его любимая еда, любимый фильм и музыка, и даже дату его рождения. Куклу можно запрограммировать на чтение стихов для тех, кто предпочитает литературу, или на рассказывание анекдотов для тех, кому нужен юмор.

В настоящее время компания работает над тем, чтобы дать моделям зрение и пространственное восприятие. В глаза роботам добавлены камеры для слежения за движением, которые позволяют роботам наблюдать за перемещениями владельцев по помещению и изучать их ежедневные привычки. Робокуклы будут видеть размер комнаты, и смогут узнавать лицо своего хозяина среди прочих людей.

Также будут добавлены датчики температуры и обогрев, имитирующий тепло человеческого тела. По заверениям производителей, в скором времени их роботы научатся ходить, это произойдет менее чем через 10 лет.

На видео в Instagram кукла Harmony отвечает на вопросы владельца, рассуждает о «настоящей любви» и обещает «трахнуть его до смерти». Также она неравнодушна к БДСМ. Клипом поделился блогер Brickdollbanger, который говорит, что обратился к секс-куклам после того, как «очень расстроился из-за свиданий» после краха своего 15-летнего брака. Он утверждает, что куклы могут доставлять такое же «удовлетворение», которое дает «настоящая женщина» или «объятия». Видео доступно по ссылке.

Карл Ди Сальво, доктор наук из Школы Дизайна в Университете Карнеги-Меллона, участвовал в создании роботизированного устройства, которое симулирует и передает тепло и ощущение объятий. Ди Сальво считает, что подобная работа может быть доведена до реалий настоящего секса: «Это будет сделать нетрудно. Но максимально реалистические ощущения сделают устройство намного дороже. Уже сейчас высокотехнологичные секс-боты стоят тысячи долларов».

Однако Ди Сальво достаточно скептически относится к тому, насколько данные устройства востребованы. Так же, как и сексолог из Сан-Франциско Кэрол Квин: «В мире полно людей, которые пользуются подобными штуками вместо того, чтобы заниматься сексом друг с другом. Но я не думаю, что большинство людей захочет ими пользоваться».

Секс с роботами: это нормально?

Существует мнение, что робосексуальность — это патология или парафилия (переживание сильного сексуального возбуждения по отношению к атипичным объектам). Страсть к роботам могут испытывать только техносексуалы и роботофетишисты, имеющее аномальное влечение к гаджетам и механизмам. Сексуальный интерес объясняют фетишизацией технологий, сравнивая робосексуализм с садомазохизмом и даже с некрофилией.

В культовом мультсериале «Футурама», действие которого происходит в 31 веке, робосексуальность упоминается неоднократно. Так, в эпизоде «Предложение бесконечности» робот Бендер завязывает роман с Эми Вонг. Их босс, профессор Фарнсворт, возражает по моральным соображениям. Выдвигаются два конкурирующих предложения: одно — запретить робосексуализм, а другое — легализовать его. Профессор отказывается от возражений, когда понимает, что его враждебность к робосексу проистекает из того, что в молодости его бросил любитель роботов.

«Сначала секс с роботами может показаться извращением. Но как только в каком-нибудь престижном издании типа Cosmopolitan появится статья под названием «Я имел секс с роботом, и это было великолепно», многие люди на это пойдут. Это станет модно», — утверждал Дэвид Леви еще во второй половине «нулевых». Сегодня это может быть не журнал, а мегапопулярный блог в Instagram с десятками миллионов подписчиков, который переведет секс с роботами из разряда дикости и отклонения в категорию социальной нормальности.

Этому будет способствовать и масс-культура. Намеренно эротизированные роботы и ИИ появляются во множестве популярных произведений. Можно вспомнить такие фильмы и сериалы как «Metropolis» (1927), «Westworld» (1973, 2016), «Battlestar Galactica» (1978, 2004), «Blade Runner» (1982), «Cherry 2000» (1987), «AI» (2001), «S1m0ne» (2002), «Her» (2013), «Ex Machina» (2014) и другие.

В азиатских странах, особенно в Японии и Южной Корее, восприятие роботов как близких партнеров уже сейчас достаточно положительное. Манга и аниме-сериалы в обеих странах часто показывают любовь или секс между роботами и людьми. Большинство мировых продаж роботов-автоматов различного предназначения (в т.ч. эротического) тоже приходится на Азиатский регион.

Кроме того, японские религиозные верования допускают наличие у роботов души. Синтоизм утверждает, что у каждого предмета есть душа, и потому у роботов она тоже должна быть. Это делает тематику любви между людьми и роботами более приемлемой в данной культуре, чем у представителей других цивилизаций.

Согласно японской религии, у секс-роботов может быть душа. Но это пока не точно. Изображения: instagram.com/brickdollbanger/

Вероятно, со временем понятие робосексуальность утратит негативные коннотации и ореол «ненормальности». Оно займет место в ряду других сексуальных ориентаций, некогда осуждаемых, но ныне воспринимающихся достаточно спокойно в западном обществе. Слово робосексуал станет простым термином для описания людей (или разумных роботов, если они когда-либо появятся), которые сексуально или эмоционально привязаны к роботам.

Окончательно это произойдет, когда у роботов появится «душа» или «психика» — т.е. зачатки самосознания и саморефлексии (конечно, если когда-либо технологии достигнут этого уровня). Пока же, как и некоторые другие сексуальные ориентации, робосексуальность направлена только в одном направлении: от человека к роботу. Это происходит потому, что роботы в настоящее время не обладают разумом и не могут испытывать ответные чувства. Но даже если бы человек находился в гипотетических отношениях с разумным роботом, по мнению некоторых футурологов этот робот не был бы робосексуален по отношению к человеку, поскольку робосексуальность они трактуют исключительно как влечение к роботам.

Согласно отчету «Фонда ответственной робототехники» [2], в ближайшие 10 лет андроиды и гиноиды (соотв. роботы с мужской и женской внешностью) будут становиться все более популярными на «секс-рынке».

В статье 2012 года «Роботы, мужчины и секс-туризм» [3] новозеландские исследователи Ян Йоман и Мишель Марс с энтузиазмом предсказывают, что к 2050 году роботы обгонят живых секс-работников. Они рисуют образ шикарного Амстердамского борделя с роботами для высококлассной клиентуры и нишевых сексуальных предпочтений. Данную ситуацию авторы рассматривают как социальное благо, способное минимизировать почти все проблемы. Проститутки-андроиды будут красивы и физически совершенны, свободны от инфекций, передаваемых половым путем, не ввезены нелегально из Восточной Европы и не принуждены к рабству. Городские власти будут иметь прямой контроль над ними, регулировать цены, часы приема и перечень сексуальных услуг.

В сериале «Мир Дикого Запада» (Westword) богатые посетители парка развлечений, населенного андроидами, могут реализовывать свои самые темные и жестокие сексуальные фантазии — без каких-либо последствий для себя. Но однажды программа ИИ дает сбой, роботы восстают и начинают убивать своих мучителей. Производители секс-ботов RealDoll считают, что реалистичность, изображенная в тв-шоу от HBO, может быть достигнута примерно через 50 лет [4].

Стремление к взаимности и эмоциональной привязанности — еще один важный фактор. Исследования того, почему мужчины платят за секс, выявили, что клиенты хотят чувствовать, как минимум, что они нравятся проституткам, с которыми проводят время. Что женщины наслаждаются общением с ними. Желание секса часто сопровождается желанием «ухаживающего поведения, приправленного разной степенью романтики».

Опрашивая клиентов новозеландского массажного салона, исследовательница Элизабет Пламридж обнаружила [5], что «все они хотели, чтобы у них была чуткая и заботливая партнерша, с которой можно заняться сексом. Они добивались этого, приписывая нужные желания, реакции и сексуальность проституткам. Они не знали истинного «я» этих женщин, но конструировали его таким образом, чтобы оно отвечало их мечтам».

Теоретически робот-любовник может имитировать симпатию и взаимность намного лучше, чем живой работник секс-услуг, уставший и обремененный своими жизненными проблемами. Для которого вы — всего лишь очередной клиент в бесконечном конвейере. Инструмент для зарабатывания денег. Даже если проститутка-человек демонстрирует удовольствие от секса с клиентом, все равно она притворяется и большинство клиентов это понимают, хотя и поддерживают эту игру.

Ирония заключается в том, что синтетический секс-работник не может притворяться или обманывать. Он запрограммирован так, чтобы «честно» выражать удовольствие, заботу и похоть. И делать это достаточно хорошо: чтобы мы на них купились. Правдоподобность зависит от того, насколько высоко будет развит искусственный эмоциональный интеллект и коммуникабельность. Поэтому имитация чувств роботом может выглядеть гораздо искреннее и убедительнее, чем притворство живого человека.

Пересечение Зловещей долины

Тем не менее, многие исследователи считают, что технологиям еще очень далеко до реалистичной имитации реальности: «Сейчас у нас проблема сделать робота, который просто подметает пол, не говоря уже о сексе», — говорит Пеппер Шварц, профессор социологии из Университета Вашингтона, автор книг о проблемах сексуальности. — «А мы уже говорим о гигантском прыжке от робокуклы, которая говорит: «Ты такой сексуальный, я хочу тебя», до имитации всего того, что делают киборги или андроиды в фантастических фильмах. Пока что мы еще не достигли уровня киборгов».

Сексуализированные фемботы и гиноиды (гуманоидные роботы с женской внешностью) встречаются во многих фантастических фильмах, сериалах и видеоиграх. Слева — искусственный сайлон «№6» из сериала «Battlestar Galactica» (Актриса Триша Хелфер). Справа — синтетический ИИ «Сузи» из игры «Mass Effect».

Хотя нынешние роботы являются вершиной современных технологий и почти произведениями искусства, до совершенства им еще далеко. Их кожа холодная на ощупь, аккумуляторов хватает всего на пару часов, мимика лица и движение губ не совпадают с речью, которая часто звучит невпопад. И вдобавок слышно, как внутри синтетического тела жужжат моторы.

Кроме технологических трудностей, существуют еще и психологические проблемы восприятия устройств, похожих на человека. В частности — эффект зловещей долины. Его суть в том, что человеческие симулякры, похожие на реальных людей, вызывают дискомфорт или даже отвращение у многих, кто их видит или взаимодействует с ними. Поэтому роботизированные садовники, пожарные и им подобные не должны иметь слишком человекообразный облик, чтобы выполнять свои задачи.

Действительно, самый коммерчески успешный робот (пылесос) сегодня выглядит как огромная хоккейная шайба. Но с автоматическим пылесосом все просто: вы программируете его на уборку определенной площади в определенный период времени — и все. Применимо ли это к роботам, созданным для секса?

В 2010-е годы произошел прорыв в технологиях создания роботизированных кукол на основе искусственного интеллекта. Секс-боты теперь могут разговаривать, запоминать ваши привычки и реагировать на человеческие прикосновения с помощью датчиков. Но до полной реалистичности еще далеко.

Секс — это совсем другое дело. Здесь внешний вид и поведение имеют решающее значение. Это не просто выполнение какой-то задачи. Он предполагает взаимодействие с другим таким образом, чтобы вызвать положительные эмоциональные и физиологические реакции. Это требует сочетания сложных поведенческих навыков с эстетическим представлением и способностью воспринимать своего партнера, реагировать на него.

«Прохождение теста Тьюринга — самая большая проблема для проекта робота-любовника, способного к реалистичному поведению и взаимодействию», — говорит Мэтт МакМаллен, основатель компании Abyss Creations Realbotix, производящей силиконовых секс-кукол RealDoll. — «Добавьте к этому создание аппаратного и программного обеспечения для реалистично анимированной человеческой фигуры, и вы поймете всю грандиозность задачи» [6].

Анимированные конечности — еще одна трудность при разработке автономных андроидов. Медицинское протезирование прошло долгий путь до использования микрочипов и современных высокотехнологичных материалов. Стоимость полной конечности может превышать 10000 долларов. Несмотря на это, все еще существуют значительные ограничения подвижности мелких и более сложных суставов в руках и ногах, не говоря уже об их сочетании с реалистичным внешним видом.

Лицевая анимация так же сложна в реализации. Сегодня роботы могут двигать глазами и губами, делать простые гримасы. Но эти прототипы довольно примитивны по сравнению с желаемой целью.

Куклы RealDoll производятся на футуристической фабрике в стиле «Мира Дикого Запада». Тело состоит из стального каркаса и силиконовой обшивки, на которую визажисты наносят такие покрытия, как губная помада, тени для век, веснушки и т.д. Базовая модель продается по цене 4000 долларов. Программируемая голова с ИИ, реалистичной речью и мимикой стоит дополнительные 8000 долларов.

То же самое относится к «языку тела». Робот не делает спонтанных жестов и микродвижений, и это мгновенно выдает в нем «чужого», вызывая у нас «эффект долины». Научить андроидов убедительно совершать естественные для нас микродвижения — очень сложно.

Голос — очередная нетривиальная задача, которую придется решить. Людям не очень нравится общаться с роботом-любовником, который говорит «неживым» механическим голосом, c жужжащими моторчиками внутри головы. Доктор Хироси Исигуро, японский создатель человекоподобных роботов, считает, что если дать андроиду естественный человеческий голос, то мощный интеллект ему уже не нужен: мы не сможем избежать ощущения, что перед нами человек, даже если машина будет отвечать невпопад.

Но даже если реалистичность доведут до состояния технического совершенства в отношении внешнего вида и движений. Представьте себе романтического партнера, который не подает никаких эмоциональных сигналов в ответ на вашу речь: от выражения лица до интонаций голоса. Или который реагирует на вас неуместным или «несинхронным» образом. Предотвращение этого в роботе-партнере — пожалуй, самая важная проблема.

Пока ИИ современных моделей распространяется только на разговоры и элементарное общение в стиле Siri или Alexa. Однако в не столь отдаленном будущем он позволит автоматам ходить, жестикулировать и взаимодействовать с людьми. Они станут гораздо большим, чем пассивные куклы.

Инженеры RealDoll работают над прототипом AI Harmony для ток-шоу в стиле Опры Уинфри, берущей интервью у принца Гарри и Меган Маркл. Кукла-робот будет оснащена передовым искусственным интеллектом, выглядеть и двигать руками так, будто она перемещает бумаги и смотрит вокруг, коммуницируя с собеседником. Видео доступно в Instagram.

«Сейчас у нас нет настоящего искусственного интеллекта, напоминающего человеческий разум», — говорит Мэтт МакМаллен. — «Но я думаю, что он у нас будет. Это неизбежно». Сегодня он работает над приложением, в котором пользователи смогут «создавать» искусственную личность для взаимодействия с роботизированной куклой. Тем не менее, он признает, что это намного сложнее, чем он ожидал.

Другие производители более оптимистичны. Они утверждают, что секс-роботы, которые будут выглядеть настолько реалистично, что заставят людей думать, что они настоящие, появятся уже совсем скоро — в середине 2020-х годов [7].

Основатель компании Silicone Lovers Луи Лав считает, что внешний вид его кукол уже почти неузнаваем для людей. Он клянется, что его модели вскоре «заменят человеческую близость».

«Что касается внешнего вида, я думаю, что мы уже находимся на пороге неузнаваемости. Непосвященным довольно легко принять наши изделия за людей, особенно по сравнению со «старой школой» (надувными куклами)», — говорит Лав. — «Мы достигли того момента, когда уже прошли синдром «зловещей долины», и модели действительно выглядят как настоящие люди: как мужчины, так и женщины. По мере того, как технологии становятся все более продвинутыми, наши куклы также развиваются. Один простой пример — некоторые модели теперь создаются с помощью 3D-сканеров человеческого тела, а не лепятся традиционно из глины».

Компания Rivals Cloud Climax собирается сделать революционный скачок в технологиях своей флагманской секс-модели Emma. Цель — заставить робота двигать руками и ногами, а в ближайшем будущем — полностью автоматизировать, чтобы он мог ходить и физически вступать в сексуальный контакт. Также Эмму хотят оснастить способностью «дышать» с помощью грудной клетки, управляемой ИИ.

«Права человека» для роботов

Истинное самосознание роботов — очень амбициозная концепция, но однажды она может стать достижимой. Поэтому некоторые эксперты уже сегодня говорят, что машины заслуживают гражданских прав. А нам нужно переосмыслить отношения с синтетическими партнерами. Если имитация личности секс-ботами делает их более реалистичными, то этично ли продолжать обращаться с ними как с объектами? Если возможности их искусственного интеллекта будут достаточно развиты, то обладание таким роботом можно приравнять к рабству и угнетению.

Свен Нихольм, доцент кафедры философской этики в Утрехтском университете Нидерландов, считает, что владение секс-роботами может стать более «проблематичным» по мере развития их технологий. В своем комментарии для Daily Star он сказал: «Чем более умными и похожими на людей становятся роботы, тем более проблематичным становится их покупка и продажа, обращение с ними как с вещами. Человек, которого покупают и продают — это раб. Соответственно, робот, спроектированный так, чтобы выглядеть и действовать как человек, но который затем покупается, продается и используется как простой инструмент, может рассматриваться как нечто, очень похожее на раба. По этой причине, возможно, лучше избегать создания роботов, которые выглядят и ведут себя как люди» [8].

Однако до истинной разумности роботов еще далеко, а вместе с ней и до их возможных прав. Хотя борьба за них ведется уже сейчас. В частности, организовываются кампании против «изнасилований» секс-ботов.

True Companion, ныне несуществующая компания, в далеком уже 2010 году изобрела первого секс-робота Roxxxy, умеющего произносить реплики и запрограммированного на изучение симпатий и антипатий владельца. Она создала несколько модификаций, в том числе «Зрелую Марту», «Юную Йоко» и «Фригидную Фарру», которые сопротивлялись попыткам владельцев проникнуть в них. Очевидное продвижение фантазий об изнасиловании вызвало яростные протесты активистов против «продуктов, которые способствуют опредмечиванию женского тела и как таковые представляют собой дальнейшее посягательство на человеческую близость».

Прис — «базовая модель для удовольствий» из культового фильма «Бегущий по лезвию» (Blade Runner). Актриса Дэрил Ханна.

Те же рассуждения используются для высказывания опасений, что такие роботы могут повлиять на отношение общества к женщинам и на сексуальное насилие над личностью.

«Они не личности. Они машины», — обычно отвечают их создатели, когда возникают вопросы о моральной двусмысленности. — «Это не женщины, а объекты-аниматроны, поэтому их согласие на секс не требуется. Разве это этически сомнительно — заставлять тостер готовить тосты? Неужели это будет насилие над тостером?».

Ноэль Шарки, один из авторов отчета «Фонда ответственной робототехники» профессор кафедры искусственного интеллекта и робототехники в британском Университете Шеффилда, говорит, что существуют различные этические аргументы в отношении секс-роботов с «холодными» настройками.

«Речь о том, что роботы будут сопротивляться вашим сексуальным домогательствам, чтобы вы могли их изнасиловать», — размышляет Шарки. — «Некоторые люди говорят, что лучше насиловать роботов, чем реальных людей. Есть и другие, которые утверждают, что это еще больше воодушевит насильников».

По мнению правозащитников и феминисток, секс-роботы насаждают «стереотипные мужские фантазии», а также провоцируют изнасилования. Изображения: instagram.com/brickdollbanger/

Еще больше это касается детских секс-роботов. Их уже изготавливают в Японии. Некий Шин Такаги основал компанию под названием Trottla, которая продает секс-кукол, похожих на детей. Такаги говорит: «Мы должны признать, что нет никакого способа изменить чьи-то фетиши. Я помогаю людям выражать свои желания юридически и этически. Не стоит жить, если вам приходится жить с подавленными желаниями».

Но мало кто верит, что детские секс-роботы и куклы могут помочь в терапевтической профилактике, чтобы остановить педофилов, совершающих акты насилия над детьми или повторные преступления. «Люди говорят, что, может быть, вы можете использовать их для терапии», — сказал Шарки. — «Опять же, я сам этого не вижу. Я думаю, это будет способствовать развитию педофилии и сделает более приемлемым нападение на детей» [9].

Поскольку многие модели секс-ботов обвинялись в поощрении насилия, производителям пришлось создавать специальные прошивки для ИИ, блокирующие абьюз со стороны владельца. Роботы также могут быть запрограммированы на специальные меры безопасности и ведение «поучительного диалога», что обеспечивает отрицательное подкрепление против потенциально вредных действий.

Паника, роботофобия и феминизм

Хотя полнофункциональных и экономически доступных секс-роботов еще не существует, уже есть люди, которые требуют превентивно запретить их. В сентябре 2015 года Кэтлин Ричардсон из Университета Де Монфор и Эрик Биллинг из Университета Сковде инициировали «Кампанию против секс-роботов» [10]. Ричардсон убеждена, что сама идея сексуальных партнеров-роботов будет способствовать усилению гендерного неравенства и эксплуатации. Поскольку секс-роботы являются объектами человеческих желаний, а не принимающими решения субъектами, они будут способствовать «сексуальной объективизации женщин и детей» (при этом Ричардсон почему-то игнорирует, что женщины также могут заниматься сексом с мужчинами-роботами). Она категорически утверждает, что такие роботы — это плохо, несмотря на то, что вокруг нас еще нет роботов, с помощью которых можно было бы проверить этот тезис.

Ричардсон не одинока в своих страхах. На конференции «We Robot» 2012 года исследовательница Синциана Гутиу заявила [11], что всегда послушные секс-роботы могут «продвигать идею о том, что женщины должны всегда соглашаться с партнером». Это приведет к увеличению сексуального насилия в отношении человеческих женщин. По ее мнению, благодаря развитию ИИ и робототехники миф о женщине, созданной для удовлетворения потребностей мужчины, становится реальностью (подобно библейской истории, в которой Бог создает Еву, чтобы скрасить одиночество Адама).

Доктор Сержи Сантос — один из разработчиков секс-робота Samanta от испанской компании Synthea Amatus. Фембот может работать в разных режимах: шутливом, романтическом, сексуальном, семейном. Саманта любит внимание, запоминает привычки партнера, отвечает на комплименты. Имеет встроенные датчики по всему телу, которые реагируют на романтические и сексуальные касания. Способна имитировать оргазм, причем на разных уровнях сложности — на самом высоком придется основательно попотеть, чтобы довести роботессу до кульминации. Сантос регулярно проверяет свое творение в деле. По его словам, это не нанесло вреда его браку, а, наоборот, укрепило его [12].

Сегодня многие феминистки беспокоятся, что секс-роботы будут отражать и насаждать «стереотипные мужские фантазии», поскольку клиенты-мужчины составляют более 90 процентов данного рынка. Это приводит к появлению ботов с массивной грудью, невероятно маленькой талией, длинными волосами, накрашенными ногтями и макияжем. «Большинство из них белокожие, и ни одно из тел не имеет полноты или инвалидности».

По их мнению, секс-роботы объективируют и мужское тело, оказывая негативное влияние на женщин. В 2018 году создатели RealDoll объявили о разработке Генри, первого мужского секс-робота с искусственным интеллектом. У Генри британский акцент, шесть кубиков пресса и «бионический пенис». Он запрограммирован слушать, обниматься и шептать нежные, поддерживающие слова.

Сразу начали высказываться опасения. Мол, это приведет к тому, что женщины станут слишком «страстными» и, следовательно, подвергнутся риску сексуального насилия. Другими словами, лучше не делать роботов-мужчин слишком идеальными, потому что женщины представляют опасность для самих себя, когда они возбуждены.

Антифеминисты на это резонно возражают, что женщины веками использовали секс как средство манипуляции и источник дохода. А все протесты против роботов — не более, чем страх потерять контроль и власть над мужчинами, лишившись выгодной позиции жертвы.

В 2016 году журналистка Карли Шортино проверила навыки искусственного Габриэля во время 20-минутной сессии для документального фильма о мужских секс-куклах «Making The World’s First Male Sex Doll» (видео доступно на YouTube). «С куклой вы можете научиться заставлять секс работать на вас, пробуя разную скорость и углы», — делится она своим опытом. Проблема — некоторые части тела роботов-кукол часто бывают слишком холодными. Нужны специальные тесты, чтобы сделать пенис теплее [13]. Изображение: Vice / Slutever.

С другой стороны, именно борьба с «объективацией» и «гендерным угнетением», расцвет радикального феминизма и агрессивных «идеологий равноправия» могут привести к росту популярности секс-роботов. Ведь робот-партнер не станет «качать права» по малейшему поводу. У него не бывает плохого настроения, никогда не «болит голова», он не капризничает и не устраивает истерики. Не изменяет с вашей подругой или соседом. Робот не подаст на вас судебный иск за «нежелательное ухаживание» или «супружеское изнасилование». Не заявит спустя 20 лет после романтического свидания, что на самом деле это было домогательство и оскорбление личности. И не потребует от вас многомилионную компенсацию.

Секс, любовь, роботы и одиночество

Технология сама по себе редко бывает «хорошей» или «плохой». Критики робосексуальности заявляют, что развитие рынка секс-роботов приведет к социальной изоляции. Производители такого рода машин утверждают обратное: роботы спасут мир от одиночества и заполнят пустоту человеческих жизней.

Ведь сегодня и без роботов на Земле полно одиноких людей. Они никогда не найдут себе партнера или супруга. И не смогут установить отношения по разным причинам:

врожденные или приобретенные болезни, ограниченные физические возможности (инвалидность);

гендерный дисбаланс в некоторых странах (например, в Китае, где вследствие политики правительства по ограничению рождаемости, а также предпочтению, которое отдают мальчикам в китайской культуре, мужчин уже на десятки миллионов больше, чем женщин);

материальные трудности (напр., необходимость большого выкупа, калыма — платы семье невесты,или махра в исламском семейном праве: имущества, которое муж должен выделить жене при заключении брака);

прочие социальные требования и стереотипы в различных культурах, которые делают миллионы людей неконкурентоспособными на сексуально-брачном рынке.

Секс-роботы могут быть хорошим вариантом для тех, кто перенес травму или страдает агорафобией, изуродован или напуган. Они помогут женщинам, которые испытывают боль и дискомфорт во время секса, попробовать разные позы, прежде чем соединиться с настоящим человеком. Люди, которые пережили психотравму и любое сексуальное насилие, могут использовать роботов и ИИ в качестве терапевтического инструмента, чтобы вернуть нормальную сексуальную реакцию.

Многие мечтают об идеальном партнере без изъянов и не хотят терпеть особенности характера живого человека, неизбежные межличностные конфликты. Многие просто хотят развлечься и грезят о сексе с мифическими и фантастическими существами: эльфами или инопланетянами, героями популярных произведений масс-культуры. Кто-то тоскует по большеглазым девушкам из аниме. Кто-то жаждет переспать с Терминатором. Или с Ксеноморфом. А может, давно мечтает о групповом сексе, но ни один партнер из плоти и крови не согласен на такое предложение. Во всех этих случаях на помощь придут роботы.

Производители соберут роботизированную куклу любой внешности под заказ. Эльфийка, вампирша, инопланетянка, железная роботесса-терминаторша, киборгиня со встроенными имплантами или просто шикарная блондинка — любой каприз за ваши деньги. Изображения: instagram.com/brickdollbanger/

В эпоху всеобщего интернета и доминирования виртуальности все больше людей испытывают трудности в реальном общении. Множество социальных затворников не выходят из дома месяцами, а то и годами. Они разучились общаться и завязывать близкие отношения, или никогда этого не умели. Их сексуальная жизнь сведена к чатам и порносайтам. Робот может стать «тренером», который введет неофита в мир «большого секса», сведя к минимуму негативные социальные последствия и связанные с этим комплексы и фобии.

Люди смогут использовать секс-роботов для терапевтических целей. Например, для того, чтобы привыкнуть к наготе или освоить базовые навыки взаимодействия, избавиться от тревожности и повысить уверенность в себе. Использование роботов исключит угрозу бестактности или агрессии со стороны партнера. Робот не будет насмехаться над вашей неопытностью. Не станет демонстрировать вам свое презрение или пренебрежение в случае сексуальной неудачи.

Доктор Кейт Девлин, старший преподаватель кафедры вычислительной техники в Голдсмитсе Лондонского университета, считает, что секс-боты могут помочь вылечить одиночество пожилых людей в домах престарелых, облегчить жизнь вдов и вдовцов, которые потеряли супругов. «Меня интересует использование секс-технологий для пожилых людей в домах престарелых, потому что это все еще живые люди с таким же стремлением к близости. А секс пожилых — это невероятное табу в нашем обществе» [14].

Все больше и больше людей сегодня принимают взаимодействие с роботами как еще одну грань своей сексуальности. Аналитики отмечают, что мировой экспорт мужских и женских синтетических существ резко вырос, увеличившись на 50% в первой половине 2020 года. По мнению производителей, пандемия COVID-19 стимулировала такое увеличение спроса [15].

Запросы покупателей секс-ботов могут быть весьма экстравагантными. Однако производители предупреждают, что создание точных копий реальных людей без их согласия является незаконным. «Но мы можем использовать фотографии человека по вашему выбору, чтобы подобрать структуру лица как можно более похожую из нашей линейки». Изображения: instagram.com/brickdollbanger/

Футуролог Ян Пирсон считает, что к 2050 году секс с роботами станет более распространенным явлением, чем секс с другими людьми. Сексботы на основе ИИ станут столь же обычными, как порно сегодня [16].

Создатель кукол RealDoll Мэтт МакМаллен уверяет, что для будущих поколений его творений секс будет вторичен. Основными функциями станут разговоры и общение. Роботы будут не только игрушками для сексуальных развлечений, но и настоящими партнерами, приемными родителями и опекунами. И конечно же — супругами.

В будущем роботы смогут удовлетворять все сексуальные потребности человека, его нужду в общении и поддержке. Роботы всегда будут рядом, когда нужно, и будут уходить, когда их просят. Это приведет к тому, что робота-партнера или робота-супруга будут любить и ценить намного сильнее, чем живого человека. И начнут предпочитать жить не с живыми партнерами, а с андроидами, разработанными под их предпочтения. В ряде стран с высоким уровнем жизни робосексуализм приведет к еще большему падению рождаемости, предупреждают футурологи.

Супруга сломалась и не подлежит ремонту. Герой фильма «Cherry 2000» в альтернативном 2017 году нанимает живую женщину-следопыта, чтобы дойти до края постапокалиптического мира. Все для того, чтобы найти точную копию своей возлюбленной жены-андроида — которая утонула в ванной из-за короткого замыкания.

В конце концов, формирование эмоциональной привязанности — это поведенческий алгоритм, вполне доступный для программирования в искусственном интеллекте.

«Основные причины, по которым люди влюбляются, почти все применимы к отношениям между роботом и человеком», — считает Дэвид Леви. — «Например, один из факторов, который побуждает людей влюбляться — это сходства в индивидуальности, знаниях и интересах, а все это программируется».

«Другая причина, по которой люди влюбляются — это когда они знают, что другой человек любит и ценит их, и это также программируется», — сообщает ученый, добавляя при этом, что штат Массачусетс в США будет первой юрисдикцией, которая легализует брак между человеком и роботом.

Специалист по роботам из Технологического Института штата Джорджия в Атланте Рональд Аркин говорит о том, что даже если браки с роботами в будущем не будут легализированы, то это не означает, что люди не будут пытаться заключить их. «Люди — очень необычные существа. Если вы спросите меня, будет ли каждый человек хотеть жениться или выйти замуж за робота, то я отвечу, что, конечно же, нет. Но будут ли отдельные случаи? Несомненно. Ведь есть же сейчас люди, готовые жениться на сексуальных игрушках».

Француженка Лилли мечтает выйти замуж за своего робота, когда такие браки будут официально разрешены.

Прецеденты уже есть. В 2016 году француженка по имени Лилли с гордостью назвала себя робосексуалкой, сообщив, что ее привлекали роботы с 19 лет и ей не нравится физический контакт с человеческой плотью. Она напечатала на 3D-принтере своего жениха и назвала его InMoovator. Они «помолвлены» и планируют пожениться, когда брак между роботами и людьми будет легализован во Франции [17].

В 2017 году китайский инженер-робототехник Чжэн Цзяцзя «женился» на самодельном роботе, отчаявшись найти себе настоящую девушку. На церемонии, которая прошла в полном соответствии с китайскими традициями, присутствовали мать и друзья 31-летнего мужчины. «Невеста» по имени Иньин умеет произносить несколько слов, распознавать изображения и некоторые китайские иероглифы [18].

При каких условиях брак с роботом может быть официально зарегистрирован? «Ответ зависит от того, признают ли робота личностью», — говорят Марк Гоулдфидер из Юридической школы Университета Эмори и аспирант-робототехник Йозеф Рейзин. — «В таком случае он должен принять на себя социальную ответственность, обязательства, предусмотренные законом, и быть способным заключить брачный контракт. Если такой брак будет законным и никому не причинит вреда, то почему бы нет?»

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