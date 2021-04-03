О чем писали в самых дерзких письмах Сталину, и Что стало с их авторами

ринципу «царь хороший, бояре – плохие» россияне верят издавна. Иначе как объяснить тот факт, что именно лидеру существующей системы обыватели строчат жалобы на эту же самую систему? В советское время было так же. Несмотря ни на что Иосиф Виссарионович был в глазах своего народа олицетворением добра и справедливости. К нему могли обратиться за помощью обычные люди, вот только предугадать реакцию «отца народов» было невозможно. Какие письма получал Сталин от своего народа и чем это грозило авторам?

Далеко не все письма вождю были наполнены благодарностями (хотя такие тоже были) и простыми просьбами. Иногда на крайний шаг решались люди, находящиеся на грани отчаяния. Зачастую высказав свое недовольство режимом они были готовы поплатиться за свой рискованный шаг. Практически показательное самоубийство, в доказательство того, что система против которой он шел, поглотила и его.

Михаилу Шолохову многое прощалось за его талант.

Речь о том самом Шолохове, которого проходят на школьных уроках литературы до сих пор. Большинство помнят его человеком и писателем, рьяно защищающим интересы партии и социализма. Но было время, когда Шолохов был молод и горяч, и желание изменить мир к лучшему не позволяло ему закрывать глаза на произвол местных властей.

Шел 1933 год, Шолохов, тогда еще Миша, а не Михаил, только вступил в коммунистическую партию. Практически сразу он решается доложить товарищу Сталину в письме о том, что местные власти «перегибают палку». Писатель хотел защитить раскулачиваемых, по отношению к которым то и дело демонстрировалась преступная жестокость. Их могли выгнать на мороз, других избивали, заставляя дать нужные показания, поджигали дома и даже практиковали частичное закапывание в землю.

Шолохов красноречиво написал в своем письме, что «раскулачивание» прокатилось волной жестокости по Вешенскому и Верхне-Донскому районам. Обстоятельно рассказал о том, что избиения, насилие в адрес женщин стали частью государственной кампании из-за произвола местных властей.

Молодой Шолохов был импульсивным, но справедливым.

Видимо писательский талант позволил Шолохову правильно расставить акценты, ведь от Сталина пришел ответ. И вовсе не в виде воронка. Напротив, Сталин писал о том, что высылает в станицу человека для выявления нарушений и дальнейшего контроля.

Сталин заметил, что в целом «товарищи» допустили перегибы, но действия их назвал верными. Поскольку жители региона не сдавали норму по хлебу, откровенно саботируя кампанию. При этом в тот период нормы сдачи были невероятно высокими. Большинство крестьян были вынуждены выбирать: сдать норматив или умереть с голоду.

По письму Шолохова была проведена проверка. Часть руководителей получили серьезные выговоры, некоторых уволили. Спустя годы Шолохов снова писал вождю, пытаясь оправдать репрессированных. Он снова негодовал о том, что «бояре плохие». На сей раз, он жаловался относительно методов работы сотрудников НКВД. К тому же призывал, что пора покончить с этой системой пыток.

Шолохов в 30-е годы.

Письмо было эмоциональным, но никаких последствий лично для Шолохова не последовало. Сталин ценил его как писателя, считая, что его произведения соответствуют духу времени. Именно поэтому вождь закрыл глаза на второе письмо. Вообще Сталин считал творческих людей слишком импульсивными и порой относился к ним снисходительно. При условии, что ему нравится их творчество.

Михаил Булгаков тоже не был репрессирован, хотя и был явно не советским писателем. Но у него было молчаливое одобрение отца народов – самый надежный оберег того периода.

Федор Раскольников. Открытое письмо.

Федор Раскольников.

Он был именитым революционером и заметной фигурой для ранней советской эпохи, занимал посты послов Союза в Афганистане, Дании, Болгарии и Эстонии. Понимая, что на родине происходит что-то вопиющее, он предпочел не возвращаться. С большей долей вероятности его бы тоже ждала репрессия, лагеря и гибель.

Впрочем, жизнь на чужбине тоже не задалась. В СССР он был объявлен предателем и «вне закона». В 1939 году Раскольникова не стало. Вокруг его смерти множество слухов, по одной из версий (наиболее популярной) ему «передали привет» с родины. Но его жена утверждала, что его смерть не была насильственной. Он скончался от пневмонии, от которой долго и безуспешно лечился.

Писательница Нина Берберова, которая была знакома с политиком, утверждала, что он покончил жизнь самоубийством. Якобы его психологическое состояние ухудшилось на фоне пневмонии и ситуации в СССР. Он чувствовал себя брошенным и изгнанным.

Выдержки из открытого письма Сталину.

Но Раскольников успел написать письмо Сталину, причем оно было открытое. Это и позволило в дальнейшем опубликовать его, уже после смерти автора. Раскольников пишет Сталину о том, что он виновен в установлении тоталитарного режима в стране и репрессиях. Он называет советский народ полностью бесправным, а главное, что никто из них не чувствует себя в полной безопасности.

Неважно кто: старый революционер или простой крестьянин, рабочий или интеллигент, беспартийный или большевик – никто не может лечь спать в полной уверенности в том, что ночью не придут именно за ним. Называет репрессии «дьявольской каруселью»

Небезосновательно обвиняет автор письма вождя в том, что он подмял под себя искусство и заставляет воспевать режим и себя лично. Убирая всех неугодных, он запугал население настолько, что люди даже боятся думать.

Еще при жизни Раскольников успел напечатать письмо и максимально его растиражировать. Он отправил экземпляры в газеты, разослал своим товарищам революционерам. Но в мире тогда начиналась Вторая мировая война и было не до порицания Сталина. Письмо напечатали в октябре 1939 года в Париже, в журнале «Новая Россия». В период развенчания культа личности Сталина это письмо было опубликовано и в СССР.

Николай Бухарин. Предсмертное письмо.

Николай Бухарин.

Раскольников обвинял Сталина в том, что он виноват в смерти Николая Бухарина. Одного из лидеров партии большевиков на начальном этапе. Человек образованный и деятельный, он имел экономическое образование, но был редактором партийной «Правды».

После того как не стало Ленина, они стали даже дружны со Сталиным. Но у Бухарина, как активного ленинца, то и дело возникали претензии к политике Сталина. К примеру, он как экономист был категорически против раскулачивания и коллективизации. Он был уверен, что это приведет к вырождению крестьянства средней руки как класса. И в этом с ним сложно не согласиться.

Однако вовсе не это стало причиной их разногласий. Во время одной из таких полемик, Бухарин назвал Сталина восточным деспотом, да еще и мелким. Такого лидер страны простить не мог. Он крепко обиделся на старого товарища и уволил его со всех должностей, лишил всего чего только можно было. Но под репрессии он не попал. Тогда маховик еще не завертелся – шел 1929 год.

Карикатуры Бухарина.

Но даже когда они начались, Бухарин вовсе не стих. Он …рисовал шаржи на Сталина. Зная Иосифа Виссарионовича слишком хорошо он понимал, как можно ранить его посильнее. К тому моменту дальнейшая судьба бывшего товарища уже была предопределена.

Репрессии 30-х годов, когда под жернова попали многие старые революционеры, не оставили в стороне и Бухарина. Поначалу он не понимал, что на самом деле происходит, верил, что Сталин не зайдет настолько далеко. Он пытался объявлять голодовку, клялся в собственной невиновности – но его попытки достучаться до вчерашних товарищей по партии были тщетными.

Письмо, о котором идет речь, он рассказал жене, а она записала его по памяти. Этот поистине исторический документ чудом сохранился, ведь супругу Бухарина отправили в лагерь для жен врагов народа, а сына в детский дом, много лет он не знал о своем происхождении и вырос в приемной семье. Самого старого революционера казнили.

Шаржи Бухарина нельзя назвать дружескими.

Письмо Бухарина уникально тем, что в нем он дает ответы на едва ли не главный исторический вопрос советского периода: чего ради затевались эти репрессии? Бухарин предполагает, что такая генеральная политическая чистка могла проводиться накануне войны либо в связи с переходом к демократическому строю.

Так же в письме сказано, что репрессиям подлежат: виновные, просто подозрительные, подозрительные в будущем. В письме он обращается к Сталину по его старому прозвищу «Коба» и утверждает, что хоть и чист перед ним, но просит прощения.

Анна Павлова. Письмо тирану.

Выдержки из письма Анны Павловой.

История Анны слишком невероятная, чтобы поверить в нее сразу же. Однако Анна Павлова на самом деле существовала, работала швей и, видимо, отличалась активной жизненной позицией. Дело было в Международный женский день 1937 года, жительница Ленинграда Анна пишет письмо в трех экземплярах и отправляет трем адресатам: Сталину, в НКВД и в немецкое консульство.

В письме Сталин назван тираном, причиной бесправия и бандитизма, который исходит от советских властей. В немецкое консульство письмо было направлено не случайно, она предлагала забрать партийцев к себе, к фашистам. Дескать, им бы было полезно поучиться у них диктатуре.

Этому есть объяснение. Советские граждане знали о развивающемся на западе фашизме, причем исключительно с негативной стороны. Но Павлова, любую идеологию большевиков принимала с точностью до наоборот. Отсюда и надежда на помощь со стороны фашистов. Она на самом деле верила, что в Германии намного лучше и их режим более оправдан, чем советский.

Автор письма указала свое имя, адрес, она понимала, что в ответ ее ждет наказание. Но и об этом она сообщила в письме, указав, что предпочитает расстрел, а не работу в лагерях во благо бандитов у власти.

Несмотря на мнимую близость к народу, достучаться до Сталина было нереально.

Представители «бандитской» власти тут же вскрыли подозрительные письма прямо в отделении почты (еще бы, учитывая адресатов) и направили для проверки. Спустя полтора месяца воронок приехал по адресу на квартиру к Павловой. Ее допросили, в квартире устроили обыск. Нашли письма антисоветского содержания. В протоколе ее допроса значится, что на тот момент ей было 43 года, она никогда не была замужем, детей нет.

После ареста Павлова не перестала вести себя вызывающе, она отказывалась есть и требовала, чтобы ее немедля расстреляли. Медицинский осмотр показал, что у нее неврастения, врачи смогли уговорить ее есть по режиму. Несмотря на то, что чекисты хотели выудить из нее максимум признательных показаний, она постоянно повторяла выдержки из письма. К тому же не называла никаких имен, не позволяя сотрудникам НКВД провести новые задержания.

Сначала ей назначили 10 лет и еще 5 лет ограничения в правах. Но позже приговор сочли слишком гуманным, была выдвинута версия, что Павлову можно считать фашистской пособницей. Павлову стали допрашивать снова, теперь уже делая акцент на связях с немцами. Но женщина не давала вразумительного ответа и поясняла лишь то, что она хотела придать свое мнение огласке. Потому и отправила письмо немецкому правительству.

Второй приговор был максимальным – имущество арестовать, саму – расстрелять. Анну Павлову реабилитировали после развала СССР.

Ваха Алиев. О преступлениях против народов

Улица в Грозном в честь именитого земляка.

Он ушел на фронт подростком, на тот момент ему не было даже 15 лет. Как ему это удалось – другая история. Но был он и в Сталинградской битве, и на Курской дуге. Через родных, которые писали ему регулярно, узнает о том, что чеченцев выселяют в Среднюю Азию. Не сложно представить насколько возмутило подобное молодого бойца с кипящей кровью. В сердцах он пишет письмо Сталину.

В письме он выражает свое глубокое разочарование и уверяет, что его народ никогда не простит вождя за такое решение. Письмо до Сталина не дошло, его вскрыли. Ваха пишет о том, что пока он здесь проливает кровь за Родину, его Родина решила расправиться с их матерями, сестрами, женами и дочерьми. И это дело рук вождя.

Бойцу грозил расстрел, но за него вступился командир, благодаря стараниям которого молодого человека отправили в лагерь, откуда он вышел по амнистии после смерти Сталина. Смог уехать обратно на родину, получил медицинское образование. Более того Ваха стал первым из своего народа кандидатом медицинских наук.

Примечательно, что тягу к медицине юноша ощутил во время пребывания в лагере, там он работал фельдшером. К тому же осколок – как память о боях беспокоил его слишком часто, и он хотел помочь не только себе, но и другим. Во взрослой жизни Ваха помнил о том, чем обязан своим однополчанам, искал их. Большинство из них удалось отыскать.

Кирилл Орловский. Счастливое исключение

Кирилл Орловский.

Даже советские пиарщики понимали, что несколько счастливых историй про то, как советский гражданин обратился к вождю и его вопрос был решен, отлично сыграют для репутации Сталина. Потому истории, когда автор письма получал положительный ответ, тоже имеются.

Кирилл Орловский – ветеран Великой Отечественной, получил ранение и стал инвалидом. Бывшего солдата волновало то, что он вернулся с фронта в разрушенную деревню. Орловский просил Сталина дать ему должность председателя колхоза (причем самого разрушенного) и обещал вывести его в передовые.

Сталин тепло отреагировал на такое предложение и назначил его на должность. Орловский стал прототипом героя фильма «Председатель» как пример неутомимого труженика и борца за справедливость. Справедливость в советском понимании, конечно же.

Насколько часто письма, адресованные Сталину, доходили до него самого? С большей долей вероятности их вскрывали прямо на Почтамте и передавали в НКВД. Если же письму давался ход, то на это тоже были свои причины. Глава государства, даже такого как СССР, все же был фигурой недоступной и далекой для простого народа.

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