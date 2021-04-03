Как локдаун повлиял на сексуальную жизнь людей

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, изменили жизнь всего мира. Коронавирус повлиял на мировую экономику, многие люди потеряли работу, многие начали работать из дома.

Рестораны и кафе, музеи и концертные площадки – всем пришлось кардинально поменять привычный распорядок жизни, чтобы пережить суровые ограничения, которые вводились в течение 2020 года. Всё, чтобы спасти максимальное количество людей от заражения COVID-19 и возможной смерти.

Несомненно, всё это отразилось и на повседневной жизни обычных людей. В особенности в государствах, где правительства вводили строгий запрет на работу бизнеса и передвижения в общественных местах.

В Великобритании сейчас действует уже третий локдаун с начала пандемии коронавируса. Закрыты школы, офисы, салоны красоты и рестораны. В итоге получается, что личное общение людей ограничилось пределами собственного дома: а значит, и их сексуальная жизнь.

Невозможно представить себе романтическое знакомство и, уж тем более, секс на расстоянии предписанных полутора метров между участниками. Учёных заинтересовал вопрос, как именно локдаун повлиял за последний год на сексуальные контакты и привычки британцев.

Международная исследовательская группа пригласила 565 человек от 18 до 32 лет принять участие в исследовании в мае 2020 года, когда коронавирусные ограничения в Великобритании достигли своего пика, а затем постепенно пошли на спад.

Стоит отметить, что участники сами вызвались пройти опрос учёных, то есть получившаяся выборка не репрезентативна: она не отражает особенности всех групп населения Великобритании.

Участники ответили на вопросы о своей сексуальной жизни до и во время локдауна. Вопросы касались частоты сексуальных контактов, одиночной мастурбации и просмотра порнографии. Также участников попросили оценить состояние своего здоровья и общего благополучия.

В результате оказалось, что вся сексуальная активность участников в среднем снизилась в период локдауна. Особенно это казалось секса с партнёром: более четверти (25,5%) участников прекратили заниматься сексом после введения коронавирусных ограничений.

Остальные участники продемонстрировали как увеличение, так и снижение сексуальной активности. Более четверти (26%) начали чаще мастурбировать в одиночестве, 20% отметили, что стали чаще заниматься сексом со своим партнёром, и ещё 20% стали чаще смотреть порнофильмы, оставаясь одни.

Одновременно с этим треть участников (около 33%) стала реже заниматься сексом со своим постоянным партнёром, четверть (25%) – меньше мастурбировать, и каждый пятый (22%) стал реже смотреть порно.

Чаще всего об увеличении своей сексуальной активности говорили мужчины, люди, которые находились в серьёзных отношениях и гомосексуалы.

Учёные на этом не остановились и спросили участников об изменениях в их сексуальном желании. В среднем, о снижении сексуального желания в период локдауна чаще говорили женщины. Также те женщины, которые отмечали, что получают удовольствие от случайного секса, чаще говорили о том, что локдаун негативно повлиял на их ощущение благополучия.

Конечно, некоторые группы населения сильнее пострадали от ограничений в связи с пандемией, чем другие. Учёные считают, что на снижение сексуального желания женщин мог повлиять стресс от навалившихся домашних обязанностей. Всё-таки все члены семьи начали проводить дома 24 часа все семь дней в неделю. При этом даже в просвещённой Европе уходом за детьми, уборкой и готовкой до сих пор в основном занимаются женщины.

Одновременно с этим в Великобритании наблюдался спад рождаемости в 2020 году. Учёные предполагают, что, когда пандемия коронавируса закончится и общественная жизнь возродится полностью, в Европе вполне может наблюдаться бум рождаемости.

Своим исследованием учёные стремились привлечь внимание в том числе к важности сексуального просвещения, ведь скоро «на свободу вырвутся» молодые люди, уже долгое время ограниченные четырьмя стенами своего дома. Каким будет их сексуальное поведение?

Именно в молодости люди чаще склонны к сексуальным экспериментам и они, несомненно, захотят наверстать упущенные за время пандемии COVID-19 возможности. Обеспечить доступ людей к средствам контрацепции и диагностики заболеваний, передающихся половым путём, а также их лечению – важная задача здравоохранения.

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